Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ηλικιωμένος

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/9) στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρει σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

