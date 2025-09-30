Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Συγκρούστηκαν οχήματα στο ρεύμα προς Ηράκλειο
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Σταλίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, στο συμβάν ενεπλάκησαν τρία οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς Ηράκλειο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο.
