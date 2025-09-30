Λάρισα: Με οξυγόνο στο φορείο ο 53χρονος - Ξεκίνησε η ανάσυρσή του

Στην τελική ευθεία η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου από την σπηλιά

Λάρισα: Με οξυγόνο στο φορείο ο 53χρονος - Ξεκίνησε η ανάσυρσή του
Ξεκινά από στιγμή σε στιγμή η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στην περιοχή της Λάρισας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Newsbomb.gr, ο διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ κ. Χαχόπουλος, ο 53χρονος βρίσκεται ήδη στο φορείο δεμένος και ασφαλισμένος έχοντας τις αισθήσεις του και επαφή με το περιβάλλον.

Οι διασώστες μπήκαν για τελευταία φορά στην σπηλιά που εγκλωβίστηκε ο 53χρονος προκειμένου να τον ανασύρουν στην επιφάνεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση του απεγκλωβισμού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς σημειώνονταν συνεχώς κατολισθήσεις στην σπηλιά με αποτέλεσμα οι διασώστες να αναγκάζονται να σταματούν και να σκάβουν για συνεχίσουν την επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη επιχείρηση που έστησε η ΕΜΑΚ και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του ξεκίνησε στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης (30/9).

