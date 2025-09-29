Σάρα Νετανιάχου: Αγνόησε συγγενείς ομήρων σε τόπο προσκυνήματος στη Νέα Υόρκη - Το viral βίντεο

Η σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Σάρα Νετανιάχου αρνήθηκε να συναντήσει έναν όμηρο που απελευθερώθηκε και δύο συγγενείς ομήρων, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε έναν εβραϊκό τόπο προσκυνήματος στη Νέα Υόρκη.

Η απελευθερωμένη όμηρος Ιλάνα Γκριτζέφσκι, της οποίας ο σύντροφος Ματάν Ζανγκάουκερ εξακολουθεί να κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ότι οι φύλακες ασφαλείας την απομάκρυναν από τον τάφο του Ρέμπε Λουμπαβίτσερ στο Κουίνς της Νέας Υόρκης πριν από την επίσκεψη. Ο Ντβιρ Κουπερστάιν, του οποίου ο αδελφός Μπαρ κρατείται όμηρος, και ο Χαγκάι Ανγκρέστ, του οποίου ο γιος Ματάν βρίσκεται επίσης στη Γάζα, απομακρύνθηκαν επίσης από τον χώρο, δήλωσε ο Γκριτζέφσκι.

שורדת השבי אילנה גריצווסקי צועקת לעבר שרה נתניהו בביקורה בקבר של הרבי מלובביץ' בניו יורק: "למה חטופה משוחררת צריכה להתחנן אלייך שתחזירי את הבן זוג שלה?" pic.twitter.com/ayfZQAv1q9 — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) September 29, 2025

Οι τρεις τους ζήτησαν να συναντήσουν τη Σάρα Νετανιάχου, αλλά τους το αρνήθηκαν, μετέδωσε η Haaretz. Η Γκριτζέφσκι μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο όπου φωνάζει στη Νετανιάχου, η οποία την αγνοεί.

"Πώς μπορεί μια απελευθερωμένη όμηρος να σε παρακαλεί να επιστρέψεις τον σύντροφό της;" ακούγεται να λέει η Γκριτζέφσκι. "Γιατί μια απελευθερωμένη όμηρος σε παρακαλεί να φέρεις πίσω τον σύντροφό της;"

Σε ένα άλλο βίντεο, ο Άνγκρεστ φαίνεται να χαιρετά τη Νετανιάχου από λίγα μέτρα μακριά: «Καλησπέρα, Σάρα, είμαι ο Χαγκάι Ανγκρέστ. Τι κάνεις;» Η σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουγού τον αγνοεί και συνεχίζει.