Night Stalker: Ο σατανικός δολοφόνος που μπέρδεψε τους profilers του FBI - Το μοιραίο λάθος του

Ο Richard Ramirez, στο κέντρο, με τους δικηγόρους, Randall Martin, δεξιά, και Daro Inouye, αριστερά, σε μια αίθουσα δικαστηρίου του Σαν Φρανσίσκο στις 5 Οκτωβρίου 1990. Ο Ramirez καταδικάστηκε για 13 σεξουαλικές δολοφονίες στα μέσα της δεκαετίας του 1980

Στις 31 Αυγούστου 1985, ένας οργισμένος όχλος κυνήγησε, συνέλαβε και σχεδόν λιντσάρισε τον Richard Ramirez, τον εγκληματία που είχε σκοτώσει ηλικιωμένους άνδρες, γυναίκες και παιδιά τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς η αστυνομία να μπορεί να τον βρει.

Έτσι τελείωσε και η καριέρα του ως κατά συρροή δολοφόνος, ένας εγκληματίας που ήταν δύσκολο να καταγραφεί, επειδή επιτέθηκε με διαφορετικά όπλα, από όπλα και μαχαίρια μέχρι μαχαίρι, σφυρί, σιδερένια ράβδο και ρόπαλο του μπέιζμπολ. Ούτε μπορούσε να συλληφθεί λόγω των χαρακτηριστικών των θυμάτων του, τα οποία κυμαίνονταν από παιδιά έως ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένων νέων και ενηλίκων. Ήταν άνδρες και γυναίκες, τους οποίους άλλοτε βίαζε και άλλοτε όχι. Μερικές φορές τους σκότωσε και μερικές φορές τους άφησε ζωντανούς χωρίς καμία εξήγηση. Αυτό το τελευταίο ήταν αυτό που τον καταδίκασε.

Ο Richard Ramirez, ο σατανικός "Night Stalker" που καταδικάστηκε για ένα όργιο δολοφονιών και βιασμών το 1985, χαμογελά καθώς μπαίνει σε ένα βαν της αστυνομίας μετά την καταδίκη του σε θάνατο την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 1989 ΑΡ

Ο ξάδερφος βετεράνος του Βιετνάμ

Όταν ο Ρίτσαρντ Ραμίρεζ ήταν 12 ετών, ο ξάδερφός του Μιγκέλ επέστρεψε από το Βιετνάμ. Ήταν το 1972 και στο σπίτι του στο Ελ Πάσο του Τέξας, ο παλιός καλός Ρίτσαρντ δεν περνούσε πολύ καλά με μια άστοργη μητέρα και έναν αλκοολικό και βασανιστή πατέρα. Ο Μιγκέλ έγινε το είδωλό του, αλλά μαρτυρίες ήθελαν να μην έχει επιστρέψει με σώας τα φρένας από τον πόλεμο.

Ο Ρίτσαρντ δεν ανησυχούσε για αυτά τα σχόλια, περνούσε καλά με τον μεγαλύτερο ξάδερφό του. Ο Μιγκέλ του έμαθε να πυροβολεί με ένα πραγματικό όπλο, να χειρίζεται το μαχαίρι όχι ακριβώς για να φάει, αλλά για να πολεμά σώμα με σώμα. Όταν κουράστηκαν, ο πρώην στρατιώτης της έδειξε μερικές φωτογραφίες που είχε φέρει από το Βιετνάμ. Στις φωτογραφίες, ο Ρίτσαρντ είδε ορυζώνες και χωριά, αλλά ποτέ σε πρώτο πλάνο, αλλά ως κορνίζα για τα σώματα των γυναικών, μερικές γυμνές, όλες νεκρές.

Στη συνέχεια, ο Miguel του μίλησε για βιασμούς και σκοτωμούς. Ο Ρίτσαρντ γοητεύτηκε από τις ιστορίες του ξαδέλφου του, μέχρι τη στιγμή που έγιναν πραγματικότητα. Είδε τον Miguel να πυροβολεί τη σύζυγό του στο πρόσωπο. Μετά από αυτό το έγκλημα, οι δρόμοι των ξαδέλφων χώιρσαν. Στα 15 ο Ρίτσαρντ πήγε να δοκιμάσει την τύχη του στο Λος Άντζελες. Νόμιζε ότι θα δούλευε, αλλά κατέληξε να κλέβει.

Μέχρι το 1984, 12 χρόνια μετά οι κάτοικοι του Λος Άντζελες ζούσαν με τρόμο από τις αιματηρές περιπέτειες του ανθρώπου που οι ειδήσεις ονόμασαν "The Night Stalker", αν και κανείς δεν ήξερε ακόμα ότι το όνομά του.

Ο Richard Ramirez, κατηγορούμενος για 14 κατηγορίες δολοφονίας στις κατά συρροή δολοφονίες του "Night Stalker", πλαισιώνεται από τους δικηγόρους Daniel Hernandez, αριστερά και Arturo Hernandez κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο δικαστήριο στο Λος Άντζελες, Ca., την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 1985. Ο Ramirez θέλει οι δύο άνδρες να τον εκπροσωπήσουν αντί του σημερινού δικηγόρου του, Joseph Gallegos. Η δικαστής του δημοτικού δικαστηρίου Elva Soper συμβούλεψε τον Ramirez να μην κάνει μια βιαστική δεύτερη αλλαγή των συνηγόρων υπεράσπισης AP/Lennox McLendon

Κλέφτης και σατανιστής

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το Λος Άντζελες προετοιμαζόταν πυρετωδώς για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 και ο Ρίτσαρντ ήταν ήδη παλιός γνώριμος της αστυνομίας της Καλιφόρνιας, η οποία τον στέγαζε στα κελιά της αστυνομίας. Νόμιζαν ότι ήταν ένας μικρός κλέφτης.

Εκτός από την κλοπή, καλλιέργησε και άλλες κλίσεις. Διάβαζε αχόρταγα ό,τι είχε να κάνει με αιρέσεις, εσωτερισμό, διάφορους δαίμονες και σατανικές πρακτικές. Άρχισε να σκοτώνει το 1984.

Το ντεμπούτο του ως δολοφόνος ήταν με ένα 9χρονο κορίτσι στο Σαν Φρανσίσκο. Την ξεγέλασε για να την πάει στο υπόγειο του κτιρίου όπου ζούσε και εκεί τη βίασε και τη μαχαίρωσει. Θα περνούσαν 25 χρόνια πριν συνδεθεί με αυτόν τον θάνατο χάρη σε ένα τεστ DNA. Μέχρι τότε ήταν ήδη στη φυλακή, καταδικασμένος για δεκάδες άλλα εγκλήματα.

Τρόμος στο Λος Άντζελες

Οι δολοφονίες συνεχίστηκαν: τα θύματα δεν ήταν μόνο γυναίκες, υπήρχαν επίσης άνδρες και παιδιά. Στους τοίχους ζωγράφιζε ανεστραμμένο πεντάκτινο αστέρι , ράβδους και άλλα σύμβολα.

Οι profilers του FBI υποστήριξαν τότε - και εξακολουθούν να το κάνουν - ότι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατά συρροή δολοφόνων είναι ότι σπάνια απομακρύνονται από ένα modus operandi στο οποίο αισθάνονται άνετα ή που τους δίνει ευχαρίστηση. Επίσης, ότι τα θύματα του ίδιου δολοφόνου έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Αλλά ο "The Night Stalker" δεν πληρούσε καμία από τις δύο απαιτήσεις.

Η ιδιοτροπία του να σκοτώνεις κάποιους και να αφήνεις άλλους να ζήσουν ήταν η καταστροφή του Ραμίρεζ. Στην τελευταία του εισβολή υπέταξε ένα παντρεμένο ζευγάρι που αιφνιδιάστηκε στο σπίτι τους. Σκότωσε τον άνδρα και βίασε τη γυναίκα δίπλα στο πτώμα του συζύγου της. Στη συνέχεια σηκώθηκε και έφυγε, αφήνοντάς την ζωντανή στο πάτωμα. Μέσα από το παράθυρο, το θύμα κατάφερε να δει ένα βαν Toyota που ξεκίνησε και απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Όταν έφτασε η αστυνομία, την περιέγραψε. Συμπτωματικά, ένας έφηβος, γείτονας του ζευγαριού, είχε γράψει την πινακίδα κυκλοφορίας του βαν επειδή του φαινόταν ύποπτη. Λίγο αργότερα, βρήκαν το όχημα εγκαταλελειμμένο και, όταν συγκρίθηκαν, τα δακτυλικά αποτυπώματα στις λαβές και το τιμόνι ταίριαζαν με εκείνα του ποινικού μητρώου του Ραμίρεζ.

Την επόμενη μέρα, οι δρόμοι του Λος Άντζελες γέμισαν με αφίσες με το όνομα και τη φωτογραφία του "Night Stalker" στο αρχείο τους. Ο ίδιος δεν γνώριζε καν για το θέμα, επειδή την ίδια νύχτα του εγκλήματος είχε φύγει από την πόλη για το Ώστιν του Τέξας, για να επισκεφθεί τον αδελφό του. Ήταν όταν επέστρεψε, το πρωί της 31ης Αυγούστου, που είδε τη φωτογραφία του παντού και άρχισε να τρέχει...

Κατηγορήθηκε για δεκατέσσερις δολοφονίες, πέντε απόπειρες δολοφονίας, εννέα βιασμούς – τρεις εκ των οποίων ανηλίκων – δύο απαγωγές, τέσσερις πράξεις σοδομισμού, δύο αναγκαστικές ληστείες, πέντε ληστείες και δεκατέσσερις διαρρήξεις. Ήταν ύποπτος για πολλά άλλα εγκλήματα, αλλά η αλλοπρόσαλλη φύση του τρόπου λειτουργίας του και η έλλειψη μαρτύρων εμπόδισαν την απόδειξή τους.

Αγάπη και θάνατος

Η δίκη ξεκίνησε το 1989 και διήρκεσε αρκετές εβδομάδες.

Οι δικαστές άκουσαν έκπληκτοι τα τελευταία του λόγια πριν ακούσουν την πρόταση: «Ο Εωσφόρος κατοικεί μέσα σε όλους μας... Δεν το καταλαβαίνουν... Και δεν αναμένεται να το κάνουν, δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Είμαι πέρα από την εμπειρία σας. Είμαι πέρα από το να κάνω κακό. Λεγεώνες της νύχτας, αγώνας της νύχτας. Μην επαναλάβετε τα λάθη του Nightstalker και μην έχετε έλεος. Θα εκδικηθώ», είπε.

Στις 3 Οκτωβρίου 1989, οι ένορκοι τον καταδίκασαν σε 19 θανατικές καταδίκες. Άκουσε την απόφαση και τη θλίψη χωρίς να δείξει κανένα συναίσθημα.

Η Doreen Lioy, στο κέντρο του San Rafael της Καλιφόρνια, περπατά με το κεφάλι σκυμμένο καθώς αυτή και ο συγγραφέας Phillip Carlo, αριστερά, συνοδεύονται από δεσμοφύλακες στα μέσα ενημέρωσης που συγκεντρώθηκαν έξω από τις πύλες της φυλακής San Quentin, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 1996, στο San Quentin της Καλιφόρνια, λίγες στιγμές μετά τον γάμο της με τον κατά συρροή δολοφόνο "Night Stalker" Richard Ramirez. «Θέλω απλώς να πω ότι είμαι εκστατικά ευτυχισμένη σήμερα και πολύ, πολύ περήφανη που παντρεύτηκα τον Richard και είμαι σύζυγός του», δήλωσε η Lioy AP/Lacy Atkins

Ο Richard Ramirez πέρασε τα επόμενα 23 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων στη φυλακή San Quentin στην Καλιφόρνια, όπου άρχισε να λαμβάνει γράμματα από γυναίκες που τον θαύμαζαν και τον έβρισκαν ελκυστικό. Με πολύ ελεύθερο χρόνο, τους απάντησε έγκαιρα και δεν άργησε να έχει μια ρομαντική σχέση με μία από αυτές, την Doreen Lioy, την οποία παντρεύτηκε το 1996.

Μια φωτογραφία γάμου εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης του "Night Stalker" Richard Ramirez και της νέας του νύφης Doreen Lioy, έξω από τις πύλες της φυλακής San Quentin, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 1996, στο San Quentin της Καλιφόρνια. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής μέσα στη φυλακή νωρίτερα την ίδια ημέρα AP

Ο Ραμιρεζ πέθανε από λέμφωμα το 2013, σε ηλικία 53 ετών.