Αναταράξεις και στην Ελλάδα από την απεργία των Γάλλων ελεγκτών - «Ντόμινο» οι ακυρώσεις πτήσεων

Η απεργία που έχει εξαγγείλει το συνδικάτο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία για την επόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα για δεκάδες αεροπορικές εταιρίες, χιλιάδες ταξιδιώτες, αλλά και αεροδρόμια.

Από τις χώρες που αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία.

Εκτός από τις πτήσεις από και προς Γαλλία, θα επηρεάσει και εκείνες που χρησιμοποιούν τον γαλλικό εναέριο χώρο για να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους - τις λεγόμενες υπερπτήσεις.

Σε μία οργισμένη αντίδραση ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O'Leary προειδοποίησε ότι 100.000 επιβάτες θα μπορούσαν να δουν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται την επόμενη εβδομάδα λόγω απεργίας.

Μιλώντας στο blog Money ανέφερε ότι το κόστος για την Ryanair θα είναι περίπου 20 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο αν και η εταιρεία μπορεί να το απορροφήσει, οι επιβάτες είναι αυτοί που θα «πληρώσουν το μάρμαρο» .

Ο O'Leary ζήτησε να προστατευθούν οι υπερπτήσεις από απεργιακές κινητοποιήσεις, λέγοντας ότι η διακοπή τους αποτελεί κατάχρηση της ελεύθερης ενιαίας αγοράς.

Ενώ αποδέχεται τα δικαιώματα των Γάλλων εργαζομένων στην απεργία, είπε ότι ο Eurocontrol, ένας πολιτικοστρατιωτικός οργανισμός που υποστηρίζει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη, θα μπορούσε να παρέμβει για να φροντίσει τον εναέριο χώρο και να διατηρήσει τις πτήσεις σε λειτουργία.

Κάλεσε την κυβέρνηση να «ασκήσει πίεση» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη γαλλική κυβέρνηση για την προστασία των υπερπτήσεων.

A message from Michael O’Leary…



Ursula von “Derlayed-Again” must protect overflights during French ATC strikes, or QUIT!!! pic.twitter.com/mXVmPjSXCw — Ryanair (@Ryanair) October 1, 2025

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών είπε: «Ο εναέριος χώρος είναι κυρίαρχος και εναπόκειται σε κάθε πολιτεία να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί καλύτερα τον δικό της.

«Γνωρίζουμε ότι οι απεργίες μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση στους επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια διαθέτουν ισχυρά σχέδια ανθεκτικότητας για να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους».

Αρκετές άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, όπως η EasyJet, η British Airways, η Vueling και η Lufthansa, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν ακυρώσεις.

Ο πλήρης αντίκτυπος των απεργιών την επόμενη εβδομάδα είναι ακόμα άγνωστος, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες τείνουν να αποφεύγουν τις ακυρώσεις τόσο νωρίς πριν ξεκινήσει η κινητοποίηση.

Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της απεργίας, αξίζει να παρακολουθείτε την κατάσταση της πτήσης σας στον ιστότοπο ή την εφαρμογή της αεροπορικής εταιρείας.