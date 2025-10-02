Μακρόν: Οι αρχηγοί γενικών επιτελείων της ΕΕ θα συνεδριάσουν για τον "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας

Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου Boracay, στο οποίο έγινε νηοψία στα ανοιχτά της Βρετάνης, θα δικαστεί, μόνο για την κατηγορία της «άρνησης συμμόρφωσης»

Newsbomb

Μακρόν: Οι αρχηγοί γενικών επιτελείων της ΕΕ θα συνεδριάσουν για τον "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι εντός των προσεχών ημερών οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των ευρωπαϊκών χωρών θα συνεδριάσουν για να συζητήσουν το θέμα του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που επιτρέπει στη Μόσχα να εξάγει το πετρέλαιό της παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Μακρόν ζήτησε να «γίνει ένα βήμα» για την αντιμετώπιση αυτών των πλοίων. «Πολύ συγκεκριμένα, τις επόμενες ημέρες, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της συμμαχίας των προθύμων, θα συνεδριάσουν για να καταλήξουν σε κοινές δράσεις» είπε από την Κοπεγχάγη, μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Από τις γαλλικές δικαστικές αρχές έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου Boracay, στο οποίο έγινε νηοψία στα ανοιχτά της Βρετάνης, θα δικαστεί, μόνο για την κατηγορία της «άρνησης συμμόρφωσης», στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Το πλοίο αυτό, με σημαία Μπενίν, φέρεται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχός του, και οι δύο κινεζικής υπηκοότητας, τέθηκαν υπό κράτηση στη Γαλλία, ωστόσο η εισαγγελία της Μπρεστ αποφάσισε τελικά να ασκήσει δίωξη μόνο στον πρώτο. Ο υποπλοίαρχος αφέθηκε ελεύθερος.

Στην ανακοίνωση του εισαγγελέα Στεφάν Κελενμπερζέρ δεν διευκρινίζεται αν ο καπετάνιος παραμένει υπό κράτηση, ούτε αν το ρωσικό πλοίο θα επιτραπεί να συνεχίσει την πορεία του.

Πέραν του γεγονότος ότι το δεξαμενόπλοιο άλλαξε κατ’ επανάληψη σημαία, υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκεται και στις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The Maritime Executive, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως «πλατφόρμα εκτόξευσης» αυτών των δρόνων. Ωστόσο, η έρευνα των γαλλικών αρχών δεν αφορά αυτήν την πτυχή, αφού «δεν είναι στη δικαιοδοσία της εισαγγελίας της Μπρεστ», εξήγησε ο Κελενμπερζέρ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19ΚΟΣΜΟΣ

Πουκέτ: Συνελήφθη TikToker που συνευρέθηκε ερωτικά με 42χρονη πάνω σε κινούμενο αγροτικό

20:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εντοπίστηκαν 1.650 δενδρύλλια κάνναβης σε δασική περιοχή στα Ιωάννινα

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συγκρούστηκαν δύο αεροπλάνα στο διάδρομο προσγείωσης - Ελαφρά τραυματίας μια αεροσυνοδός

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Παραιτήθηκε όλο το προσωπικό του προξενείου του Αφγανιστάν - Αντίδραση στην υποδοχή διπλωματών διορισμένων από τους Ταλιμπάν

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην κυπελλούχο Ολλανδίας, Γκόου Αχεντ Ινγκλς

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αγαπημένη της Wall Street πρέπει να πάει φυλακή - Δεν θέλω να καταλήξω με πορτοκαλί φόρμα

19:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε 17χρονο γιατί νόμιζε ότι ήταν σκίουρος

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Φωτιά σε δέντρο από χτύπημα κεραυνού, ποτάμια οι δρόμοι - Σημαντικά προβλήματα από την κακοκαιρία - Βίντεο

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε «ορφανός πλανήτης» που καταβροχθίζει ασταμάτητα ύλη - Έξι δισ. τόνους το δευτερόλεπτο - Γιατί «μπερδεύει» τους αστρονόμους

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μπει φυλακή ο τραγουδιστής

19:24WHAT THE FACT

Ποτέ μην κάνετε ανάληψη αν παρατηρήσετε αυτή τη λεπτομέρεια σε ένα ΑΤΜ

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Λονδίνο: Κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός εκκενώθηκε εξαιτίας ύποπτου αντικειμένου

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Δρόμοι-ποτάμια μετά τις έντονες βροχοπτώσεις - Εικόνες καταστροφής

19:17ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα - Διχασμός μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της οργάνωσης

19:16LIFESTYLE

«Συλλάβετε όλους τους πλαστικούς χειρουργούς του Χόλιγουντ» - Χαμός μετά την εμφάνιση της Jennifer Lawrence στο Παρίσι

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Οι αρχηγοί γενικών επιτελείων της ΕΕ θα συνεδριάσουν για τον "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεψύχησε στα χέρια μου»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι κατέθεσε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Οι ισχυρισμοί της πριν οδηγηθεί στη φυλακή

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε οικογένεια ενοικιαστών στην Άνοιξη: Νέα ντοκουμέντα για τον άγριο ξυλοδαρμό - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:16LIFESTYLE

«Συλλάβετε όλους τους πλαστικούς χειρουργούς του Χόλιγουντ» - Χαμός μετά την εμφάνιση της Jennifer Lawrence στο Παρίσι

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μπει φυλακή ο τραγουδιστής

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε οικογένεια ενοικιαστών στην Άνοιξη: Νέα ντοκουμέντα για τον άγριο ξυλοδαρμό - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης

18:36ΥΓΕΙΑ

Ο στοματικός έρωτας αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου - Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει - Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι κατέθεσε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Οι ισχυρισμοί της πριν οδηγηθεί στη φυλακή

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεψύχησε στα χέρια μου»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απατεώνες εξαπατούν ηλικιωμένους: Η στιγμή που αρπάζουν τιμαλφή, τα βάζουν σε κουβά και... γίνονται καπνός - Δείτε βίντεο

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μάντσεστερ: Τρομοκρατική ενέργεια ανακοίνωσε η αστυνομία - Τρεις νεκροί σε συναγωγή - Βίντεο

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην κυπελλούχο Ολλανδίας, Γκόου Αχεντ Ινγκλς

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Φωτιά σε δέντρο από χτύπημα κεραυνού, ποτάμια οι δρόμοι - Σημαντικά προβλήματα από την κακοκαιρία - Βίντεο

18:40LIFESTYLE

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: H Αλεξάνδρα μαθαίνει τον φονιά του γιου της

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συγκρούστηκαν δύο αεροπλάνα στο διάδρομο προσγείωσης - Ελαφρά τραυματίας μια αεροσυνοδός

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αγαπημένη της Wall Street πρέπει να πάει φυλακή - Δεν θέλω να καταλήξω με πορτοκαλί φόρμα

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ