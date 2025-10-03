Oasis: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος

Ο κιθαρίστας ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι θα επιστρέψει στη σκηνή μαζί με τους αδερφούς Γκάλαχερ τον Νοέμβριο

Oasis: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος
Ο κιθαρίστας των Oasis, Πολ «Bonehead» Άρθερς, ανακοίνωσε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Ο θρυλικός μουσικός, ένας από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος από το Μάντσεστερ μαζί με τους Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη νόσο νωρίτερα φέτος.

Σε δήλωση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, εξήγησε ότι θα πάρει ένα «προγραμματισμένο διάλειμμα» από την περιοδεία επανένωσης Live ’25, καθώς μπαίνει στην «επόμενη φάση» της θεραπείας του.

Ο Άρθερς, 60 ετών, τόνισε: «Νωρίτερα φέτος διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, κάτι που μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία. Τώρα, πρέπει να πάρω ένα προγραμματισμένο διάλειμμα για την επόμενη φάση της φροντίδας μου, οπότε θα χάσω τις συναυλίες σε Σεούλ, Τόκιο, Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Λυπάμαι πολύ που θα χάσω αυτές τις εμφανίσεις, αλλά νιώθω καλά και θα επιστρέψω έτοιμος για τη Νότια Αμερική».

Ο κιθαρίστας ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι θα επιστρέψει στη σκηνή μαζί με τους αδερφούς Γκάλαχερ τον Νοέμβριο, ενώ ευχήθηκε σε όσους παρακολουθήσουν τις συναυλίες αυτόν τον μήνα να περάσουν «υπέροχα».

Προηγουμένως, ο Νόελ είχε δηλώσει σε συναυλία στην Ουαλία ότι ο Bonehead ήταν η αιτία της πολυαναμενόμενης επανένωσης με τον Λίαμ, λέγοντας: «Αν δεν ήταν αυτός, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί».

Η ανάρτηση του Άρθερς γέμισε με μηνύματα στήριξης από μουσικούς και θαυμαστές, οι οποίοι του ευχήθηκαν καλή ανάρρωση. Κάποιος έγραψε: «Σ’ αγαπώ, Bonehead! Ξεκουράσου και επικεντρώσου στο να γίνεις καλά. Σου εύχομαι το καλύτερο!» Άλλος σχολίασε: «Ό,τι καλύτερο φίλε! Η συνεισφορά σου στην περιοδεία μέχρι τώρα ήταν εξαιρετική», ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε: «Εύχομαι πλήρη ανάρρωση!»

Οι Oasis επίσης ανήρτησαν μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας στο X: «Σου ευχόμαστε το καλύτερο με τη θεραπεία σου, Bonehead – σε περιμένουμε πίσω στη σκηνή στη Νότια Αμερική».

Πίσω στο 2022, ο Άρθερς είχε κάνει ανάλογη ανακοίνωση, όταν εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί μαζί με τον Λίαμ σε σειρά συναυλιών λόγω διάγνωσης καρκίνου της αμυγδαλής. Λίγους μήνες αργότερα, ενημέρωσε τους θαυμαστές ότι είχε λάβει το «πράσινο φως», ευχαριστώντας παράλληλα όσους τον στήριξαν: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, με βοήθησαν περισσότερο απ’ ό,τι φαντάζεστε».

Ο Bonehead συμμετείχε στους Oasis από την αρχή και έγινε γνωστός για τις ικανότητές του ως ρυθμικός κιθαρίστας, ρόλο που διατήρησε μέχρι την αποχώρησή του το 1999, δέκα χρόνια πριν φύγει ο Νόελ, γεγονός που σήμανε και το τέλος της θρυλικής μπάντας.

Στην περιοδεία Live ’25 έχουν επίσης δώσει το «παρών» οι πρώην μέλη των Oasis, Gem Archer, Andy Bell και Joey Waronker, ενώ απομένουν ακόμα 13 συναυλίες.

