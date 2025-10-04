Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

Ο δήμος της Ουτρέχτης θέλει να επιβάλει την πώληση μεμονωμένων δωματίων εντός μίας κατοικίας. Η Ουτρέχτη βλέπει έναν αυξανόμενο αριθμό δωματίων που προσφέρονται προς πώληση εντός μιας κατοικίας.

Τα δωμάτια συχνά προσφέρονται σε τιμές μεταξύ 100.000 και 200.000 ευρώ και, σύμφωνα με τον δήμο, δεν χρηματοδοτούνται μέσω στεγαστικών δανείων.

Επομένως, μπορούν να αγοραστούν μόνο από άτομα που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ο δήμος λέει ότι βλέπει τέτοιου είδους δωμάτια να αγοράζονται κυρίως από εύπορους γονείς για τα παιδιά τους.

«Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να πουλήσουν τα ακίνητά τους τα βάφουν με μια φρέσκια επίστρωση, εγκαθιστούν μερικές καινούργιες κουζίνες και ντους και στη συνέχεια τα πουλάνε για μια περιουσία σε άτομα που έχουν την οικονομική δυνατότητα», λέει, μεταξύ άλλων, ο δημοτικός σύμβουλος Ντε Βρις, υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο κατοικιών και ακινήτων του δήμου. Ο δήμος λέει ότι θέλει να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες στην αγορά κατοικίας.

Τα δωμάτια που προσφέρονται δεν είναι αυτόνομα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια κοινόχρηστη τουαλέτα στο διάδρομο. Οι πωλητές εκμεταλλεύονται νομικά κενά στις πωλήσεις τους, γράφει ο δήμος. Η πώληση φέρεται να διεξάγεται χρησιμοποιώντας μια δομή που δίνει στους αγοραστές το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ένα από τα δωμάτια, χωρίς να έχει διαιρεθεί επίσημα το ακίνητο.

Ο δήμος της Ουτρέχτης λέει ότι οι οι αγοραστές επιβαρύνονται με προβλήματα.