Τα 7 πολιτικά «αμαρτήματα» του Μακρόν: Οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας επί των ημερών του

Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργικός θώκος στην Γαλλία μοιάζει με μουσικές καρέκλες ή με ηλεκτρικό πάγκο ομάδας της Super League.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Εμανουέλ Μακρόν έχει επιλέξει ήδη 7 πρωθυπουργούς από το 2017 έως σήμερα και πάει για τον 8ο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν, η Γαλλία γνωρίζει διαδοχικές εναλλαγές πρωθυπουργών, λόγω έντονων πολιτικών εξελίξεων, μεταρρυθμίσεων και κοινοβουλευτικής αστάθειας.

Η μοναχική βόλτα του Μακρόν στον Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνί:

? ALERTE INFO | Macron a été vu MARCHER TOTALEMENT SEUL, alors que sa situation politique est totalement désespérée suite à la démission de LECORNU et l'implosion du socle commun. ?

Lapsus symbolique ?pic.twitter.com/YOY9WbjPW7 — SIRÈNES (@SirenesFR) October 6, 2025

Η προεδρία Μακρόν ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 και εγκαινίασε μία νέα εποχή για την Πέμπτη Δημοκρατία. Η θέση του πρωθυπουργού έγινε επίκεντρο πολιτικών δοκιμασιών και μεταβολών, καθώς ο ίδιος ο Μακρόν αναζήτησε πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαχειριστούν μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα αλλά και κοινωνικές κρίσεις.

Ο Εντουάρ Φιλίπ EPA

Εντουάρ Φιλίπ (Édouard Philippe)

Θητεία: Μάιος 2017 – Ιούλιος 2020

Διορίστηκε αμέσως μετά την εκλογή Μακρόν. Διατήρησε σχετική σταθερότητα εστιάζοντας σε μεταρρυθμίσεις και προσπάθειες εθνικής συναίνεσης. Παραιτήθηκε το 2020

O Ζαν Καστέξ EPA

Ζαν Καστέξ (Jean Castex)

Θητεία: Ιούλιος 2020 – Μάιος 2022

Έγινε γνωστός για τον τεχνοκρατικό του χαρακτήρα και την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας Covid-19, με σκληρά lockdown και μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Η Ελιζαμπέτ Μπορν EPA

Ελιζαμπέτ Μπορν (Élisabeth Borne)

Θητεία: Μάιος 2022 – Ιανουάριος 2024

Η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός επί Μακρόν, εστίασε σε αμφιλεγόμενες εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, που προκάλεσαν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, οδηγώντας τελικά στην παραίτησή της.

O Γκαμπριέλ Ατάλ EPA

Γκαμπριέλ Ατάλ (Gabriel Attal)

Θητεία: Ιανουάριος 2024 – Σεπτέμβριος 2024

Ο νεότερος Πρωθυπουργός της περιόδου, προερχόμενος από τη νέα γενιά πολιτικών. Ανέλαβε σε μία ταραγμένη φάση μετά τις πρόωρες εκλογές και παραιτήθηκε λόγω πολιτικού αδιεξόδου.

O Μισέλ Μπαρνιέ EPA

Μισέλ Μπαρνιέ (Michel Barnier)

Θητεία: Σεπτέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024

Έμπειρος κοινοτικός διαπραγματευτής (ιδίως για το Brexit). Η θητεία του τερματίστηκε αιφνιδιαστικά από πρόταση μομφής, που στηρίχτηκε από ακροδεξιούς και αριστερούς βουλευτές.

O Φρανσουά Μπαϊρού EPA

Φρανσουά Μπαϊρού (François Bayrou)

Θητεία: Δεκέμβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025

Ιστορικό στέλεχος του κέντρου και μακροχρόνιος πόλος στήριξης του Μακρόν. Έχασε τη θέση του μετά από αποτυχημένη ψήφιση προϋπολογισμού και κοινοβουλευτική κρίση.

O Σεμπαστιέν Λεκορνύ EPA

Σεμπαστιέν Λεκορνί (Sébastien Lecornu)

Θητεία: Σεπτέμβριος 2025 – Οκτώβριος 2025

Εγκαταστάθηκε ως έκτακτη λύση σε μία εξαιρετικά δύσκολη πολιτική φάση. Η θητεία του διήρκησε λιγότερο από έναν μήνα, ολοκληρώνοντας την πιο γρήγορη εναλλαγή προσώπων στην πρωθυπουργία, λόγω συνταγματικού αδιεξόδου.

