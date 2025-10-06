Τα 7 πολιτικά «αμαρτήματα» του Μακρόν: Οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας επί των ημερών του
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν, η Γαλλία γνωρίζει διαδοχικές εναλλαγές πρωθυπουργών, λόγω έντονων πολιτικών εξελίξεων, μεταρρυθμίσεων και κοινοβουλευτικής αστάθειας
Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργικός θώκος στην Γαλλία μοιάζει με μουσικές καρέκλες ή με ηλεκτρικό πάγκο ομάδας της Super League.
Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Εμανουέλ Μακρόν έχει επιλέξει ήδη 7 πρωθυπουργούς από το 2017 έως σήμερα και πάει για τον 8ο.
Η μοναχική βόλτα του Μακρόν στον Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνί:
Η προεδρία Μακρόν ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 και εγκαινίασε μία νέα εποχή για την Πέμπτη Δημοκρατία. Η θέση του πρωθυπουργού έγινε επίκεντρο πολιτικών δοκιμασιών και μεταβολών, καθώς ο ίδιος ο Μακρόν αναζήτησε πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαχειριστούν μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα αλλά και κοινωνικές κρίσεις.
- Εντουάρ Φιλίπ (Édouard Philippe)
Θητεία: Μάιος 2017 – Ιούλιος 2020
Διορίστηκε αμέσως μετά την εκλογή Μακρόν. Διατήρησε σχετική σταθερότητα εστιάζοντας σε μεταρρυθμίσεις και προσπάθειες εθνικής συναίνεσης. Παραιτήθηκε το 2020
- Ζαν Καστέξ (Jean Castex)
Θητεία: Ιούλιος 2020 – Μάιος 2022
Έγινε γνωστός για τον τεχνοκρατικό του χαρακτήρα και την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας Covid-19, με σκληρά lockdown και μέτρα υγειονομικής προστασίας.
- Ελιζαμπέτ Μπορν (Élisabeth Borne)
Θητεία: Μάιος 2022 – Ιανουάριος 2024
Η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός επί Μακρόν, εστίασε σε αμφιλεγόμενες εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, που προκάλεσαν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, οδηγώντας τελικά στην παραίτησή της.
- Γκαμπριέλ Ατάλ (Gabriel Attal)
Θητεία: Ιανουάριος 2024 – Σεπτέμβριος 2024
Ο νεότερος Πρωθυπουργός της περιόδου, προερχόμενος από τη νέα γενιά πολιτικών. Ανέλαβε σε μία ταραγμένη φάση μετά τις πρόωρες εκλογές και παραιτήθηκε λόγω πολιτικού αδιεξόδου.
- Μισέλ Μπαρνιέ (Michel Barnier)
Θητεία: Σεπτέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024
Έμπειρος κοινοτικός διαπραγματευτής (ιδίως για το Brexit). Η θητεία του τερματίστηκε αιφνιδιαστικά από πρόταση μομφής, που στηρίχτηκε από ακροδεξιούς και αριστερούς βουλευτές.
- Φρανσουά Μπαϊρού (François Bayrou)
Θητεία: Δεκέμβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025
Ιστορικό στέλεχος του κέντρου και μακροχρόνιος πόλος στήριξης του Μακρόν. Έχασε τη θέση του μετά από αποτυχημένη ψήφιση προϋπολογισμού και κοινοβουλευτική κρίση.
- Σεμπαστιέν Λεκορνί (Sébastien Lecornu)
Θητεία: Σεπτέμβριος 2025 – Οκτώβριος 2025
Εγκαταστάθηκε ως έκτακτη λύση σε μία εξαιρετικά δύσκολη πολιτική φάση. Η θητεία του διήρκησε λιγότερο από έναν μήνα, ολοκληρώνοντας την πιο γρήγορη εναλλαγή προσώπων στην πρωθυπουργία, λόγω συνταγματικού αδιεξόδου.