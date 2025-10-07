The Stafford London: Το πολυτελές ξενοδοχείο με το υπόγειο πέρασμα στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου

Ελάχιστα ξενοδοχεία μπορούν να υπερηφανεύονται για έναν γείτονα τόσο εμβληματικό όσο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ωστόσο, το The Stafford London πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: εκτός από τη θέση του απέναντι από τη βασιλική κατοικία, διαθέτει μια διακριτική ιδιωτική σήραγγα που οδηγεί κατευθείαν στις πόρτες του Παλατιού του Αγίου Ιακώβου (St. James’s Palace).

Το εμβληματικό αυτό ξενοδοχείο, ακρογωνιαίος λίθος της υπερπολυτέλειας στο Λονδίνο από το 1912, προσελκύει περίπου το 70% των επισκεπτών του από τις ΗΠΑ και έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες από όλο το φάσμα της παγκόσμιας ελίτ.

Βασιλική φιλοξενία και μυστικοί διάδρομοι

Η εγγύτητά του στο παλάτι καθιστά το Stafford συχνό προορισμό μελών της βρετανικής μοναρχίας, όπως η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β', ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι. Διάσημοι αθλητές, όπως ο David Beckham και ο Evander Holyfield, έχουν επίσης διαμείνει εκεί.

Πίνακας της βασίλισσας Ελισάβετ Β' της Βρετανίας κρέμεται στον χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου Stafford AP

Η μητέρα της αείμνηστης μονάρχη, η βασιλομήτωρ Ελισάβετ, ήταν τακτική επισκέπτρια και φημιζόταν ότι επισκεπτόταν συχνά το Stafford για γεύμα, φτάνοντας διακριτικά μέσω της υπόγειας σήραγγας που συνέδεε κάποτε το ξενοδοχείο με το Παλάτι του Αγίου Ιακώβου.

Το καταφύγιο που έγινε κάβα 8.000 φιαλών

Αν και οι είσοδοι της σήραγγας είναι πλέον φραγμένες, ο χώρος φιλοξενεί σήμερα μια εντυπωσιακή κάβα κρασιών 380 ετών, η οποία χρονολογείται από τον 17ο αιώνα.

Η κάβα, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (όταν το ξενοδοχείο λειτουργούσε ως λέσχη για Αμερικανούς και Καναδούς αξιωματικούς), διαθέτει πλέον πάνω από 8.000 φιάλες εκλεκτού κρασιού, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων συλλεκτικών σοδειών. Λειτουργεί ως κρυψώνα για ιδιωτικές γευσιγνωσίες και δείπνα, χώρος που λέγεται ότι έχει φιλοξενήσει ακόμη και μέλη της βασιλικής οικογένειας. Αυθεντικά αντικείμενα από την εποχή του πολέμου εκτίθενται ακόμη εκεί.

Το κελάρι του ξενοδοχείου Stafford London

Το θρυλικό american bar

Το πολυτελές ξενοδοχείο διαθέτει συνολικά 105 δωμάτια και σουίτες. Αρχικά χτίστηκε ως ιδιωτική κατοικία πριν από 300 χρόνια. Διαθέτει το american bar, ένα από τα μόλις δύο αυθεντικά «american bars» που έχουν διατηρήσει το όνομά τους στο Λονδίνο.

Το μπαρ στο ξενοδοχείο Stafford AP

Το ατμοσφαιρικό μπαρ είναι γεμάτο με αναμνηστικά που άφησαν επισκέπτες και διασημότητες, όπως ένα ζευγάρι υπογεγραμμένα γάντια του μποξ από τον Holyfield και μια υπογεγραμμένη φωτογραφία του Clint Eastwood. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ronald Reagan, είχε διαμείνει στο ξενοδοχείο πριν την εκλογή του, ενώ ο Bing Crosby συνήθιζε να προκαλεί τον γενικό διευθυντή σε παρτίδες γκολφ, χρησιμοποιώντας τασάκια ως τρύπες.

*Με πληροφορίες από PageSix

