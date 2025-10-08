Πέθανε η Τζόαν Μπένετ Κένεντι: Πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι

Η Τζόαν Κένεντι, κλασική πιανίστρια και μητέρα τριών παιδιών, έφυγε από τη ζωή ήσυχα στο σπίτι της στη Βοστώνη σε ηλικία 89 ετών.

Η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, η πρώτη σύζυγος του αείμνηστου γερουσιαστή Τεντ Κένεντι, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από το People.

Ποια ήταν η Τζόαν Κένεντι

Η Τζόαν, η οποία ήταν ταλαντούχα κλασική πιανίστρια με μεταπτυχιακές σπουδές, είχε παντρευτεί τον Τεντ Κένεντι, τον νεότερο γιο του Τζο Κένεντι, για 22 χρόνια. Παρόλο που το ζευγάρι χώρισε το 1983, η Τζόαν παρέμεινε γνωστή ως η μακροχρόνια σύζυγος της γνωστής αμερικανικής δυναστείας.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη στις 2 Σεπτεμβρίου 1936 σε ρωμαιοκαθολική οικογένεια, η Τζόαν γνώρισε τον Τεντ Κένεντι το 1957 μέσω της μεγαλύτερης αδελφής του, Τζιν Κένεντι, καθώς και οι δύο φοιτούσαν στο Κολέγιο Μανχάτανβιλ.

H Τζόαν Μπένετ, μετά τον γάμο της στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στο Μπρόνξβιλ της Νέας Υόρκης, στις 29 Νοεμβρίου 1958. AP

Ο αρραβώνας τους έγινε μέσα σε έναν χρόνο. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις τόσο της Τζόαν όσο και του Τεντ για τον γάμο, ο Τζο Κένεντι επέμεινε να προχωρήσουν. Παντρεύτηκαν στις 29 Νοεμβρίου 1958 στο Μπρόνξβιλ της Νέας Υόρκης, το προάστιο όπου μεγάλωσε η νύφη, η οποία ήταν τότε 22 ετών.

Η οικογένεια και οι προκλήσεις

Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά: την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ. Η ζωή της οικογένειας όμως σημαδεύτηκε από μεγάλες προκλήσεις. Η κόρη τους Κάρα, στην οποία διαγνώστηκε καρκίνος του πνεύμονα το 2002, πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2011. Ο γιος τους Τεντ Τζούνιορ, δικηγόρος και πρώην μέλος της πολιτειακής Γερουσίας του Κονέκτικατ, είχε χάσει μέρος του δεξιού του ποδιού από οστικό καρκίνο σε ηλικία 12 ετών. Ο Πάτρικ, ο νεότερος γιος, υπηρέτησε ως βουλευτής του Ρόουντ Άιλαντ για 16 χρόνια και είναι σήμερα γνωστός υποστηρικτής της ψυχικής υγείας.

*Με πληροφορίες από People

