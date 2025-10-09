Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Καμπούλ – «Καμία ανησυχία», αναφέρουν οι Ταλιμπάν

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν περίπου στις 21:50 τοπική ώρα (20:20 ώρα Ελλάδος), προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, αν και οι Αρχές ανέφεραν αργότερα ότι «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν δύο διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της Καμπούλ, με δονήσεις αρκετά ισχυρές ώστε να ταρακουνήσουν τα κοντινά σπίτια.

کابل سے تازہ خبر:

ایک کابل کے رہائشی کا کہنا ہے کہ نامعلوم طیاروں نے شہر کے مختلف مقامات پر حملے کیے، اور دھماکوں کی آوازوں سے لوگ نیند سے جاگ اٹھے۔#KabulStrikes pic.twitter.com/8xVwP9wF9l — Haroon Anjum (@_Haroon79) October 9, 2025

Ορισμένοι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο, καθώς οι σειρήνες ηχούσαν σε διάφορα μέρη της πόλης.

Δημοσιογράφος του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua επιβεβαίωσε ότι οι κραδασμοί από τις εκρήξεις έγιναν αισθητοί μέσα στην κατοικία του.

Ο επίσημος εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, επιβεβαίωσε ότι όντως συνέβη έκρηξη, αλλά κάλεσε το κοινό να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

«Ακούστηκε ο ήχος έκρηξης στην Καμπούλ. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, όλα είναι καλά. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά», έγραψε στο Twitter.