Ανήλικοι στο διαδίκτυο: Η ΕΕ συμφωνεί στην ανάγκη προστασίας τους αλλά διαφωνεί στο όριο ηλικίας

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακούν ομιλία της Προέδρου της Σλοβενίας Natasa Pirc Musar κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, Τετάρτη 21 Μαΐου 2025

INTIME NEWS
Οι υπουργοί ψηφιακών υποθέσεων της ευρωπαϊκής ένωσης συναντήθηκαν την παρασκευή στο Χόρσενς της Δανίας, στο πλαίσιο της δανικής προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ, για να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ιδέα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα.

Αναζητείται συναίνεση στα όρια ηλικίας

Αν και οι 27 χώρες συμφωνούν στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων, οι απόψεις διαφοροποιούνται ως προς το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στα κοινωνικά μέσα. η Ισπανία, που υποστηρίζει την αυστηρότερη γραμμή, προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του ελάχιστου ορίου εγγραφής από τα 14 στα 16 έτη χωρίς γονική συναίνεση. Η Δανέζα υπουργός ψηφιακών υποθέσεων, Καρολίν Στέιτζ Όλσεν, πρότεινε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα θέτει κοινές αρχές, αφήνοντας ωστόσο στα κράτη περιθώριο ευελιξίας, ώστε να αποφευχθεί ο πλήρης κατακερματισμός.

Αρκετές όμως ήταν οι χώρες που εξέφρασαν ενστάσεις, επικαλούμενες την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελευθερία έκφρασης και η πρόσβαση των νέων στην πληροφόρηση. Άλλες έθεσαν ζήτημα νομικής βάσης για μια ενιαία απαγόρευση, ενώ επισημάνθηκε και η ανάγκη να ενισχυθεί η ευθύνη των γονέων, αντί να βασίζεται η ρύθμιση αποκλειστικά σε τεχνικά εργαλεία. Οι προτάσεις για το ελάχιστο όριο ηλικίας κυμάνθηκαν από τα 12 έως τα 16 έτη, χωρίς να προκύψει σαφής πλειοψηφία.

Προς ένα ευρωπαϊκό εργαλείο επαλήθευσης

Η συζήτηση για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη ένας μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας επικεντρώνεται γύρω από το μελλοντικό ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι (eID). Το εργαλείο αυτό θα μπορούσε να επιτρέπει την επιβεβαίωση της ηλικίας χωρίς να αποκαλύπτεται προσωπική ταυτότητα. Ωστόσο, οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν υπό διαμόρφωση, και αναμένεται η συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων μέχρι το τέλος του έτους. η Κύπρος, που αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ τον Ιανουάριο, προγραμματίζει να εντάξει στη διαδικασία και τα κράτη που ήδη δοκιμάζουν πιλοτικά τον μηχανισμό.

Η δήλωση της Γιουτλάνδης

Στο τέλος της συνάντησης, δημοσιεύθηκε η «δήλωση της Γιουτλάνδης», την οποία υπέγραψαν 25 από τα 27 κράτη μέλη. Το Βέλγιο και η Εσθονία δεν συνυπέγραψαν, δηλώνοντας ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα διαθέσιμα μέσα επαλήθευσης. Η Νορβηγία και η Ισλανδία, αν και δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, συμμετείχαν στη διαδικασία και υπέγραψαν τη δήλωση.

