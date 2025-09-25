Ταυτοποιήθηκε 28χρονος για απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 28χρονου για απειλή και εξύβριση, που φέρεται να διέπραξε δημόσια και κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από μήνυση του πολιτικού, ο οποίος είχε δεχθεί πολυάριθμα απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μετά από ενδελεχή ψηφιακή έρευνα, με αλληλογραφία προς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και παρόχους διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος ως αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».