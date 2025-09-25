Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

Πώς σχεδιάζονται οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας 

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς
Την πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 100 Ρομά σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγες ημέρες μετά την αναγγελία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για εγκατάσταση δύναμης 70 -100 αστυνομικών σε καταυλισμούς για τον έλεγχο της παραβατικότητας.

Η διαδικασία αυτή που αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με Τα Νέα, μέχρι το τέλος του χρόνου έχει κύριο στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο (άνω του 50%-60%) στις κλοπές, στις διαρρήξεις αλλά και στις απάτες.

Τα στελέχη της Λεωφόρου Κατεχάκη αναφέρουν στα Νέα ότι «έτσι θα είναι καλύτερη η κατανόηση των επιλογών και των διεργασιών εντός της κοινότητας των Ρομά που οδηγούν στην παρανομία καθώς και την οικογενειακή δομή ορισμένων συμμοριών».

Είναι ενδεικτικό ότι επιτελείς των αρχών ασφαλείας είχαν προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη σύσταση ειδικής επιτροπής για να υπάρξει υπέρβαση ορισμένων νομοτεχνικών ζητημάτων που αφορούν τον προσδιορισμό των προσόντων και των ιδιοτήτων των συγκεκριμένων υποψηφίων για πρόσληψη ενστόλων. Και αυτό γιατί οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες και δεν θεωρήθηκε ευχερής ο σχετικός διαγωνισμός,, προκειμένου να μην διατυπωθούν αιτιάσεις για διακρίσεις σε βάρος αυτής της κοινωνικής ομάδας, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία.

Έτσι, αποφασίστηκε τα τελευταία 24ωρα η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών 100 Ρομά, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί, με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να μην αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως «μυστικοί» αστυνομικοί.

