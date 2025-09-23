Πώς η ΕΛ.ΑΣ. θα ελέγξει τους καταυλισμούς των Ρομά - Το σχέδιο με τους πάνοπλους αστυνομικούς

Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί που υπάγονται στο ελληνικό FBI θα ελέγχουν τους καταυλισμούς των Ρομά, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει δημιουργία ειδικών πόστων για τους αστυνομικούς που θα εγκατασταθούν στους καταυλισμούς των Ρομά.

Οι αστυνομικοί, που είναι εκπαιδευμένοι ήδη, θα λάβουν επιπλέον εκπαίδευση και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις, όπως αυτές που θα είχαν πιθανόταν σε καταυλισμούς.

Οι αστυνομικοί θα φέρουν μαζί τους όπλο και μέσα αυτοπροστασίας όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη, όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.