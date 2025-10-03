Μητσοτάκης στον αντιπρόεδρο της Google: Μας απασχολεί η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο συζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με στελέχη της Google.

Εκ μέρους της Google, παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Google, αρμόδιος για ιδιωτικότητα και ασφάλεια, Evan Kotsovinos, η Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, Ευγενία Μπόζου και άλλα στελέχη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη Google, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των μηχανισμών προστασίας παιδιών και εφήβων από επιβλαβές ή ακατάλληλο περιεχόμενο. «Πρόκειται για ζήτημα που μας απασχολεί πολύ, όπως και εσάς», είπε ο πρωθυπουργός, κατά την έναρξη της συνάντησης. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού.

O αντιπρόεδρος της Google Evan Kotsovinos Eurokinissi

Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στην ανάπτυξη του KidsWallet, της πρώτης κρατικής εφαρμογής που δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να θέτουν όρια στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά τους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μηχανισμό επιβεβαίωσης της ηλικίας του χρήστη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η χώρα μας έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καθιέρωση της «ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης» και την υποχρεωτική ενσωμάτωση εργαλείων γονικού ελέγχου σε όλες τις συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο — προτάσεις που έχουν ήδη τύχει ευρείας αποδοχής από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. «Θέλουμε επίσης να μιλήσουμε για το ζήτημα της διασφάλισης και της επαλήθευσης της ηλικίας», ανέφερε ο κ. Kotsovinos.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντιπρόεδρο της Google Evan Kotsovinos Eurokinissi

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα περιλαμβάνεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που επελέγησαν να εφαρμόσουν πιλοτικά το ευρωπαϊκό σύστημα επιβεβαίωσης ηλικίας, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο KidsWallet και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στα τέλη Οκτωβρίου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Evan Kotsovinos είχαν τον παρακάτω διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε αυτόν τον σκοπό. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε επίσης σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερες ευρωπαϊκές λύσεις. Πρόκειται για ζήτημα που μας απασχολεί πολύ, όπως και εσάς. Ενδιαφέρομαι πολύ να μάθω περισσότερα, για το τι έχετε πράξει -γνωρίζετε τι κάνουμε εμείς- και, επίσης, ποια είναι η άποψή σας για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση μέσα από τη συνεργασία μας.

Evan Kotsovinos: Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κ. Πρωθυπουργέ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τον κοινό μας στόχο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τον ηγετικό σας ρόλο και για τις παρεμβάσεις σας σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Γνωρίζουμε ότι συλλογικά, ως ψηφιακή κοινωνία, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, και πράγματι κάνουμε περισσότερα, για να προστατεύσουμε τα παιδιά.

Θα συζητήσουμε για το πώς ενδυναμώνουμε τους γονείς και τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο και πώς τα προστατεύουμε στα προϊόντα μας. Θα μοιραστούμε επίσης μαζί σας μια έρευνα που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα, η οποία δείχνει πόσο πολύ οι έφηβοι βασίζονται στις διαδικτυακές εμπειρίες και στην τεχνολογία για την εκπαίδευση και την κοινωνική τους ανάπτυξη.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντιπρόεδρο της Google Evan Kotsovinos Eurokinissi

Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι θέλουμε επίσης να μιλήσουμε για το ζήτημα της διασφάλισης και της επαλήθευσης της ηλικίας. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά στο διαδίκτυο. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε την ηλικία τους, να γνωρίζουμε αν ένας χρήστης είναι παιδί ή όχι. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και προσβλέπουμε στη συζήτηση που θα έχουμε.

Δημήτρης Παπαστεργίου: Χθες ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, γιατί ήμασταν μαζί με τον Evan και συζητήσαμε για την επαλήθευση της ηλικίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε το όλο ζήτημα. Με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, την κα Virkkunen, δείξαμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μέχρι το τέλος του μήνα τη νέα στρατηγική για την επαλήθευση της ηλικίας, τη νέα τεχνική προσέγγιση που αποφάσισε να ακολουθήσει η ΕΕ. Τώρα οι αποφάσεις είναι μπροστά μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συζητήσουμε περαιτέρω.