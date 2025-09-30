Η Google θα καταβάλει 24,5 εκατ. δολάρια στον Τραμπ για την αναστολή του λογαριασμού του στο YouTube

Η Google, ιδιοκτήτρια του YouTube, συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να διευθετήσει εξωδικαστικά την αγωγή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την αναστολή του λογαριασμού του στην πλατφόρμα το 2021, μετά τα γεγονότα της 5ης και 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, τα 22 εκατ. δολάρια θα κατευθυνθούν στο Trust for the National Mall, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί σε άλλους ενάγοντες, όπως η American Conservative Union.

Το Trust for the National Mall είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζει τη συντήρηση και αναβάθμιση του Εθνικού Μνημειακού Πεδίου στην Ουάσιγκτον, ενώ η American Conservative Union αποτελεί μία από τις ιστορικότερες οργανώσεις του συντηρητικού κινήματος στις ΗΠΑ, γνωστή για τη διοργάνωση του συνεδρίου CPAC.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Google δεν αποδέχεται ευθύνη για την υπόθεση. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τον συμβιβασμό, χωρίς ωστόσο να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχους συμβιβασμούς του Ντόναλντ Τραμπ με άλλες εταιρείες τεχνολογίας: τον Ιανουάριο η Meta κατέβαλε 25 εκατ. δολάρια για την υπόθεση του Facebook, ενώ η πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) συμφώνησε σε καταβολή 10 εκατ. δολαρίων.

Η γνωστοποίηση του συμβιβασμού έγινε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου, παρουσία της ομοσπονδιακής δικαστού Ιβόν Γκονζάλες-Ρότζερς, στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.