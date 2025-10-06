Νέα φονική τάση στο διαδίκτυο: Παιδιά σερφάρουν πάνω στα βαγόνια του Μετρό - Δύο νεκρές κοπέλες

Νεκρά στην οροφή ενός συρμού, βρέθηκαν δύο έφηβα κορίτσια τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10), σε σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης.

Μετά από κλήσεις στην Αστυνομία, οι αρμόδιοι έφτασαν στο σημείο όπου και εντόπισαν τις άτυχες νεαρές κοπέλες.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τις ακριβείς ηλικίες των κοριτσιών, αν και ο επικεφαλής του τομέα των Μεταφορών της Νέας Υόρκης, Ντεμέτριους Κρίχλοου, επιβεβαίωσε ότι στο περιστατικό εμπλέκονταν «νέα σε ηλικία κορίτσια».

Μετά την τραγωδία εκδόθηκε προειδοποίηση από τους αξιωματούχους σχετικά με την νέα τάση του διαδικτύου, η οποία παροτρύνει χρήστες των social media να περπατούν πάνω στα βαγόνια των τρένων όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση.

«Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να είναι σαφείς με τα αγαπημένα τους πρόσωπα: το να ανέβεις πάνω σε ένα βαγόνι του μετρό δεν είναι «σερφ» — είναι αυτοκτονία. Σκέφτομαι τόσο τις θλιμμένες οικογένειες όσο και τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες που ανακάλυψαν αυτά τα παιδιά, οι οποίοι έχουν συγκλονιστεί από αυτή την τραγωδία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν θύματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Νέας Υόρκης λόγω του συγκεκριμένου challenge.

Στιγμιότυπα από το challenge που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο: