TikTok: Πάνω από 4,5 εκατ. οι χρήστες στην Ελλάδα

Το TikTok ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τα 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και τους 200 εκατομμύρια στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις πιο δυναμικές πλατφόρμες ψυχαγωγίας, δημιουργίας περιεχομένου και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η κοινότητα του TikTok στην Ελλάδα διακρίνεται για τη δημιουργικότητά της και την ικανότητα να παράγει πρωτότυπο περιεχόμενο που εμπνέει.

TikTok: Οι τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά

Η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε «εργοστάσιο» τάσεων, με το 76% των χρηστών να δηλώνει ότι τους βοηθά να παρακολουθούν τι είναι δημοφιλές. Ενδεικτικά, το #BookTok έδωσε νέα ώθηση στο διάβασμα, αναδεικνύοντας δημιουργούς που προτείνουν βιβλία και πιθανώς συνεργάζονται ακόμη και με εκδοτικούς οίκους.

Επιπλέον, στο TikTok οι χρήστες λειτουργούν ως «πρεσβευτές προϊόντων», επηρεάζοντας συχνά πιο αποτελεσματικά από τις ίδιες τις εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας, το 64% των χρηστών ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα από το TikTok, ενώ το 65% δηλώνει πιθανό να προχωρήσει σε αγορά μελλοντικά. Παράλληλα, το 88% των χρηστών που παραμένουν πιστοί σε ένα brand δοκιμάζουν και άλλα προϊόντα της ίδιας εταιρείας, με το 84% να πραγματοποιεί πιο συχνές αγορές.

Διαβάστε επίσης