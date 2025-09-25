TikTok: Πάνω από 4,5 εκατ. οι χρήστες στην Ελλάδα

Η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε «εργοστάσιο» τάσεων, με το 76% των χρηστών να δηλώνει ότι τους βοηθά να παρακολουθούν τι είναι δημοφιλές

Newsbomb

TikTok
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το TikTok ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τα 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και τους 200 εκατομμύρια στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις πιο δυναμικές πλατφόρμες ψυχαγωγίας, δημιουργίας περιεχομένου και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η κοινότητα του TikTok στην Ελλάδα διακρίνεται για τη δημιουργικότητά της και την ικανότητα να παράγει πρωτότυπο περιεχόμενο που εμπνέει.

TikTok: Οι τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά

Η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε «εργοστάσιο» τάσεων, με το 76% των χρηστών να δηλώνει ότι τους βοηθά να παρακολουθούν τι είναι δημοφιλές. Ενδεικτικά, το #BookTok έδωσε νέα ώθηση στο διάβασμα, αναδεικνύοντας δημιουργούς που προτείνουν βιβλία και πιθανώς συνεργάζονται ακόμη και με εκδοτικούς οίκους.

Επιπλέον, στο TikTok οι χρήστες λειτουργούν ως «πρεσβευτές προϊόντων», επηρεάζοντας συχνά πιο αποτελεσματικά από τις ίδιες τις εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας, το 64% των χρηστών ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα από το TikTok, ενώ το 65% δηλώνει πιθανό να προχωρήσει σε αγορά μελλοντικά. Παράλληλα, το 88% των χρηστών που παραμένουν πιστοί σε ένα brand δοκιμάζουν και άλλα προϊόντα της ίδιας εταιρείας, με το 84% να πραγματοποιεί πιο συχνές αγορές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Είμαι αθώος»

14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Καλοσκάμης μοιάζει σαν να είναι απλά στην αφετηρία – «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Για «τριπλή δολιοφθορά» εις βάρος του καταγγέλλει τον ΟΗΕ ο Τραμπ για τις κυλιόμενες, τον προτζέκτορα και τον ήχο: «Εγώ και η Μελάνια θα μπορούσαμε να τραυματιστούμε»

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «όραμα του τούνελ»: Πώς ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την αρχαιολογία για να «εξαφανίσει» τους Παλαιστίνιους

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:03ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται «Operator of the Year» στα SBC Awards 2025

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό και έκλεισε για μισή ώρα η έξοδος προς Λαμία

13:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok: Πάνω από 4,5 εκατ. οι χρήστες στην Ελλάδα

13:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Rolling Stones: Ανακοίνωσαν την επανέκδοση του θρυλικού άλμπουμ τους «Black And Blue»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η «γυναίκα με τα ροζ» - Οι 44 «cold cases» που ερευνά η Interpol στην Ευρώπη

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Ερντογάν έκανε παρέλαση προκλήσεων στον ΟΗΕ - Έπρεπε να προστατεύσει το κύρος της χώρας ο Μητσοτάκης»

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε και εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία της

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο ή να βρουν καταφύγια

13:24LIFESTYLE

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Πότε κάνει πρεμιέρα στο MEGA

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τον κιτρινόμαυρο χορηγό (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

10:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι: «Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού μου στο σχολείο που 14χρονος φωτογράφισε 9χρονο ημίγυμνο» - Τι καταγγέλλει μητέρα πρώην μαθήτριας

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό αθλητή

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό και έκλεισε για μισή ώρα η έξοδος προς Λαμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ