Έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Ο καθηγητής που ισχυρίστηκε ότι είδε το μέλλον
Ήταν στο μακρινό 1921 όταν ένας καθηγητής έπεσε σε κώμα για έναν ολόκληρο χρόνο και ταξίδεψε στο 3906. Όταν κατάφερε να ξυπνήσει κατέγραψε σε ημερολόγια τα όσα αντίκρυσε και το αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό, που αργότερα έγινε και βιβλίο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η υγεία του Paul Amadeus Dienach, ενός καθηγητή που είχε γεννηθεί στην Ελβετία και μεγαλώσει στην Αυστρία, ήταν ήδη επιβαρυμένη. Κανείς όμως, ούτε και ο ίδιος, δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο απρόσμενα γεγονότα θα ακολουθούσαν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
12:33 ∙ ΥΓΕΙΑ
Νέα εξέταση αίματος ανιχνεύει τη χρόνια κόπωση
11:58 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Οι πρώτες εντυπώσεις του Ζαρουρί από την Αθήνα
12:49 ∙ LIFESTYLE