Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των Ταλιμπάν και του πακιστανικού στρατού

Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ των δυνάμεων των Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών κατά μήκος των συνόρων τους, αφότου η Καμπούλ κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα στο έδαφός της, δήλωσαν αξιωματούχοι των Ταλιμπάν και του Πακιστάν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Σε αντίποινα στα αεροπορικά πλήγματα του πακιστανικού στρατού στην Καμπούλ", δυνάμεις των Ταλιμπάν έχουν εμπλακεί "σε βίαιες συγκρούσεις με τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας σε διάφορες περιοχές" των συνόρων, δήλωσε ο εκπρόσωπος μιας μονάδας των Ταλιμπάν.

Χθες, Παρασκευή, η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, βομβαρδίζοντας μια υπαίθρια αγορά κοντά στα σύνορα των δύο χωρών και "παραβιάζοντας την κυριαρχία" του αφγανικού εδάφους, κυρίως στην πρωτεύουσα Καμπούλ.

"Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου, βίαιη και προκλητική πράξη... καταδικάζουμε έντονα αυτήν την παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου και η υπεράσπιση του εδάφους μας είναι δικαίωμά μας", ανέφερε σε ανακοίνωσή του αφγανικού υπουργείου Άμυνας.