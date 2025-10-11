Το χαμένο βιολί του Αϊνστάιν: Η ιστορική «Λίνα» πωλείται για 1 εκατομμύριο δολάρια

Ένα σπάνιο βιολί που κάποτε ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν επέστρεψε στο προσκήνιο, πουλώντας πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε δημοπρασία

Το χαμένο βιολί του Αϊνστάιν: Η ιστορική «Λίνα» πωλείται για 1 εκατομμύριο δολάρια

Ο διάσημος φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν εικονίζεται να παίζει βιολί, άγνωστη ημερομηνία και τοποθεσία

Ένα βιολί, που για καιρό θεωρούνταν χαμένο στην ιστορία, επανεμφανίστηκε σε μια αίθουσα δημοπρασιών στο Cirencester της Αγγλίας στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Το όργανο 131 ετών, που φέρει το όνομα «Λίνα», ανήκε κάποτε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Η πώληση, η οποία έφτασε το εξαιρετικό ποσό των 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδότησε την επιστροφή ενός αντικειμένου βαθιά συνυφασμένου με τη ζωή του διάσημου φυσικού.

Το βιολί, γρατζουνισμένο και επισκευασμένο, ήταν κρυμμένο για δεκαετίες, . Σύμφωνα με το Zmescience, το βιολί είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μουσικό όργανο. Ήταν σύντροφος του Αϊνστάιν σε μερικά από τα πιο επαναστατικά του χρόνια, συνδέοντας τον κόσμο της επιστήμης και της μουσικής με μοναδικό τρόπο.

Το βιολί, μοντέλο του Anton Zunterer από το 1894, ήταν το πρώτο όργανο που αγόρασε ποτέ ο Αϊνστάιν πριν φύγει για την Ελβετία για σπουδές.

Το 1932, με την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία, ο Αϊνστάιν ήξερε ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο. Λίγο πριν καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμπιστεύτηκε το βιολί στον στενό του φίλο, συνάδελφο φυσικό Max von Laue.

Το βιολί, ένα πολύτιμο πλέον κομμάτι της ιστορίας, παρέμεινε κρυμμένο από τη δημόσια θέα για δεκαετίες. Μετά το θάνατο του Αϊνστάιν το 1955, το βιολί πέρασε από πολλά χέρια πριν τελικά κρατηθεί ασφαλές σε μια οικογενειακή σοφίτα στη Γερμανία για σχεδόν εβδομήντα χρόνια. Μόνο μετά από μια τυχαία σύνδεση το 2024 το βιολί ανακαλύφθηκε ξανά .

Η επιστροφή του βιολιού στο κοινό δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε δημοπρασία, η αυθεντικότητά του τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Τότε ανέλαβε ο Δρ Paul Wingfield, μουσικολόγος από το Trinity College του Cambridge. Μετά από μήνες έρευνας, ο Wingfield επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί ήλπιζαν - ότι το βιολί ήταν πράγματι του Αϊνστάιν.

Η κληρονομιά της Λίνα: Μια ανεκτίμητη σύνδεση με την ιδιοφυΐα του Αϊνστάιν

Η τιμή πώλησης του βιολιού αναμενόταν να φτάσει κάπου μεταξύ 200.000 και 300.000 λιρών, αλλά όταν η τελική προσφορά ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο δολάρια. Η δημοπρασία δεν αφορούσε μόνο ένα παλιό βιολί - αφορούσε μια σύνδεση με έναν άνθρωπο του οποίου οι θεωρίες αναμόρφωσαν τον κόσμο.

