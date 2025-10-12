Μεξικό: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες - Τουλάχιστον 44 οι νεκροί
Οι καταρρακτώδεις βροχές από τις τροπικές καταιγίδες Priscilla και Raymond προκάλεσαν βιβλικές καταστροφές σε πέντε πολιτείες.
Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Μεξικό, με τις αρχές να ανακοινώνουν την Κυριακή (12/10) ότι τουλάχιστον 44 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα έπειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.
Οι καταρρακτώδεις βροχές από τις τροπικές καταιγίδες Priscilla και Raymond προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες σε πέντε πολιτείες.
Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, 18 άτομα σκοτώθηκαν στην πολιτεία Βερακρούζ, 16 στην Χιντάλγκο, εννέα στην Πουέμπλα και ένα στην Κερετάρο.
Η κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ διαχειριζόταν ένα σχέδιο αντιμετώπισης για την υποστήριξη 139 πόλεων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.
Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τον μεξικανικό στρατό έδειχναν ανθρώπους να εκκενώνονται από στρατιώτες με σωσίβιες λέμβους, σπίτια πλημμυρισμένα με λάσπη και διασώστες να βαδίζουν με δυσκολία μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τη μέση τους στους δρόμους της πόλης.
«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Βερακρούζ, το Ιντάλγκο, την Πουέμπλα, το Κερετάρο και το Σαν Λουίς Ποτοσί, σε συντονισμό με τον κυβερνήτη και τους κυβερνήτες, καθώς και με διάφορες ομοσπονδιακές αρχές. Η Εθνική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης βρίσκεται σε μόνιμη συνεδρίαση», δήλωσε η Σάινμπαουμ στο X.
*Με πληροφορίες από Reuters