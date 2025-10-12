Μεξικό: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες - Τουλάχιστον 44 οι νεκροί

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη χώρα.

Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Μεξικό, με τις αρχές να ανακοινώνουν την Κυριακή (12/10) ότι τουλάχιστον 44 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα έπειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.

Οι καταρρακτώδεις βροχές από τις τροπικές καταιγίδες Priscilla και Raymond προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες σε πέντε πολιτείες.

This outlook from August the 8th for Mexico and Texas is starting to MATERIALIZE. flood events and river overflows are reportedly appearing in social media for Jaltipán, Querétaro, México ?? and parts of SW USA. worse flood risk is expected between mid Oct and Mid November for… https://t.co/vUlY6FT5TH pic.twitter.com/SfxBFtpCPG — Hodhodata@statistics (@Statisticizer) October 10, 2025

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, 18 άτομα σκοτώθηκαν στην πολιτεία Βερακρούζ, 16 στην Χιντάλγκο, εννέα στην Πουέμπλα και ένα στην Κερετάρο.

Φορτηγάκι που παρασύρθηκε από τις πλημμύρες στη Ρόζα Ρίκα στην πολιτεία Βερακρούζ του Μεξικού, την 11η Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Rolando Ramos

Η κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ διαχειριζόταν ένα σχέδιο αντιμετώπισης για την υποστήριξη 139 πόλεων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τον μεξικανικό στρατό έδειχναν ανθρώπους να εκκενώνονται από στρατιώτες με σωσίβιες λέμβους, σπίτια πλημμυρισμένα με λάσπη και διασώστες να βαδίζουν με δυσκολία μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τη μέση τους στους δρόμους της πόλης.

Λεωφορείο μετά το πέρασμα των ορμητικών νερών. Χ

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Βερακρούζ, το Ιντάλγκο, την Πουέμπλα, το Κερετάρο και το Σαν Λουίς Ποτοσί, σε συντονισμό με τον κυβερνήτη και τους κυβερνήτες, καθώς και με διάφορες ομοσπονδιακές αρχές. Η Εθνική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης βρίσκεται σε μόνιμη συνεδρίαση», δήλωσε η Σάινμπαουμ στο X.

#MarinaInforma



Actualización de apoyo a las localidades afectadas por el paso de diversos fenómenos meteorológicos, en #Veracruz, #Puebla, #SanLuisPotosí e #Hidalgo, brindamos atención médica, despejamos vialidades y entregamos víveres.



⚓ Tamazunchale, SLP:

✅124 personas… pic.twitter.com/3de0Fb66Cy — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 12, 2025

*Με πληροφορίες από Reuters

