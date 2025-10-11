Φονικές πλημμύρες στο Μεξικό: Τουλάχιστον 37 νεκροί και βιβλικές καταστροφές στη χώρα - Βίντεο
Πάνω από 15 χιλιάδες κατοικίες, δεκάδες νοσοκομεία και εκατοντάδες σχολεία έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας κατολισθήσεων και υπερχειλίσεων ποταμών και χειμάρρων
Βιβλικές καταστροφές και δεκάδες νεκρούς προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Μεξικό, με τουλάχιστον 37 άτομα να έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.
Οι φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που χτύπησαν τη χώρα και ειδικά το Ιντάλγκο στο ανατολικό Μεξικό προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, με τη συγκεκριμένη περιοχή να μετρά 16 νεκρούς.
Τουλάχιστον 16.000 κατοικίες, 59 νοσοκομεία και κλινικές και 308 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές στη μεξικανική πολιτεία λόγω κατολισθήσεων και υπερχείλισης ποταμών. Οι αρχές στην κεντρική πολιτεία Κερετάρο επιβεβαίωσαν ότι στους νεκρούς συγκαταλέγεται παιδί που παγιδεύτηκε σε κατολίσθηση.
Χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί καθώς χείμαρροι παρέσυραν ακόμη και φορτηγά.
Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει αναπτύξει 5.400 άτομα για να βοηθήσουν τις κοινότητες, να καθαρίσουν τους δρόμους και να διανείμουν βοήθεια.
Στην Πουέμπλα, ο κυβερνήτης της πολιτείας Αλεχάντρο Αρμέντα δήλωσε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πέντε άλλοι αγνοούνται. Εκτιμάται ότι 80.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες μόνο στην Πουέμπλα, ανέφερε η κυβέρνηση της πολιτείας. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βερακρούζ.
Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν όσο δύο τροπικές καταιγίδες, η Πρισίλα και ο Ρέιμοντ εξελίσσονται στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού.