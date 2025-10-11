Φονικές πλημμύρες στο Μεξικό: Τουλάχιστον 37 νεκροί και βιβλικές καταστροφές στη χώρα - Βίντεο

Άνθρωποι περπατούν σε πλημμυρισμένο δρόμο εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων στην Πόζα Ρίκα της πολιτείας Βερακρούζ του Μεξικό, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Βιβλικές καταστροφές και δεκάδες νεκρούς προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Μεξικό, με τουλάχιστον 37 άτομα να έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Οι φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που χτύπησαν τη χώρα και ειδικά το Ιντάλγκο στο ανατολικό Μεξικό προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, με τη συγκεκριμένη περιοχή να μετρά 16 νεκρούς.

Massive floods caused devastation in Poza Rica, Veracruz, Mexico ?? pic.twitter.com/IgZDW21eBl — Disaster News (@Top_Disaster) October 11, 2025

Τουλάχιστον 16.000 κατοικίες, 59 νοσοκομεία και κλινικές και 308 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές στη μεξικανική πολιτεία λόγω κατολισθήσεων και υπερχείλισης ποταμών. Οι αρχές στην κεντρική πολιτεία Κερετάρο επιβεβαίωσαν ότι στους νεκρούς συγκαταλέγεται παιδί που παγιδεύτηκε σε κατολίσθηση.

In recent hours: Flooding in Poza Rica, Veracruz, Mexico.



Heavy rains caused the Cazones River to overflow, flooding homes and leaving the city without power. Hundreds of families have been affected. Authorities are working on rescue and relief efforts. pic.twitter.com/mgrDjEzUt0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 10, 2025

Χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί καθώς χείμαρροι παρέσυραν ακόμη και φορτηγά.

Catastrophic flooding hit Poza Rica, Veracruz, Mexico, after heavy rains caused the Cazones River to overflow, flooding homes, cutting power, and affecting hundreds of families.



Follow: https://t.co/0EMmcJsEtj pic.twitter.com/GdajqyfVgO — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 11, 2025

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει αναπτύξει 5.400 άτομα για να βοηθήσουν τις κοινότητες, να καθαρίσουν τους δρόμους και να διανείμουν βοήθεια.

Στην Πουέμπλα, ο κυβερνήτης της πολιτείας Αλεχάντρο Αρμέντα δήλωσε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πέντε άλλοι αγνοούνται. Εκτιμάται ότι 80.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες μόνο στην Πουέμπλα, ανέφερε η κυβέρνηση της πολιτείας. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βερακρούζ.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν όσο δύο τροπικές καταιγίδες, η Πρισίλα και ο Ρέιμοντ εξελίσσονται στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού.

