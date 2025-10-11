Σφοδρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς

Οδηγοί διασχίζουν έναν πλημμυρισμένο δρόμο ακριβώς έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Benito JuG΅rez στην Πόλη του Μεξικού, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Fernando Llano)

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα από την Πέμπτη προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές. Οι αρχές σε διάφορες πολιτείες επιβεβαίωσαν τον απολογισμό, ενώ συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων και απεγκλωβισμού κατοίκων από πλημμυρισμένες περιοχές.

09.10.2025#Mexico

As a result of incessant rains caused by Hurricane Priscilla, the river flowing through Jalpan de Serra overflowed its banks, destroying a pedestrian bridge, flooding streets, homes, and cars, and causing landslides. People were evacuated. pic.twitter.com/e0BMDiIXlq — Climate Review (@ClimateRe50366) October 10, 2025

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι οι Βερακρούς, Κερέταρο, Ιδάλγο και Σαν Λουίς Ποτοσί, όπου καταγράφηκαν κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι και ζημιές σε εκατοντάδες κατοικίες.

