Σφοδρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς
Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας
Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα από την Πέμπτη προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές. Οι αρχές σε διάφορες πολιτείες επιβεβαίωσαν τον απολογισμό, ενώ συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων και απεγκλωβισμού κατοίκων από πλημμυρισμένες περιοχές.
Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι οι Βερακρούς, Κερέταρο, Ιδάλγο και Σαν Λουίς Ποτοσί, όπου καταγράφηκαν κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι και ζημιές σε εκατοντάδες κατοικίες.