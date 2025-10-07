Ο τυφώνας Πρισίλα σαρώνει τη δυτική ακτή του Μεξικού

Σε κατάσταση συναγερμού οι κάτοικοι

Σε κατάσταση συναγερμού οι κάτοικοι
NOAA
Η δυτική ακτή του Μεξικού βρίσκεται στο έλεος του τυφώνα Πρισίλα, ο οποίος από το βράδυ της Δευτέρας φέρνει θυελλώδεις ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και έντονη θαλασσοταραχή σε παράκτιες περιοχές και στη χερσόνησο της Μπάχα Καλιφόρνια.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις τροπικής καταιγίδας από το Κάμπο Σαν Λούκας έως τη Σάντα Φε, καθώς και από το Μανσανίγιο έως την Πούντα Μίτα.

Ο τυφώνας Πρισίλα εντοπίζεται περίπου 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κάμπο Κοριέντες, με μέγιστες ταχύτητες ανέμων 140 χιλιομέτρων την ώρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι στις πολιτείες Μιτσοακάν και Κολίμα αναμένονται έως και 15 εκατοστά βροχής, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Τα κύματα που προκαλεί ο τυφώνας φτάνουν ήδη στις ακτές, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρά ρεύματα και επικίνδυνες συνθήκες στη θάλασσα. Οι κάτοικοι και οι τουρίστες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους και να αποφεύγουν τις παραλίες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο τυφώνα Πρισίλα αναμένεται να ενισχυθεί σε τυφώνα κατηγορίας 2 μέσα στις επόμενες ημέρες.

