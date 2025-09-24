Ακραίες εικόνες στο Χονγκ Κονγκ από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα - Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

Άνεμοι άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα και δρόμοι-χείμαρροι - Στη νότια Κίνα κτίρια σείονταν από τους ισχυρούς ανέμους, ξηλώθηκαν πινακίδες από κτίρια και ξεριζώθηκαν δέντρα.

Ακραίες εικόνες στο Χονγκ Κονγκ από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα - Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

Πολίτες σε πλημμρισμένο δρόμο πριν το χτύπημα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025. 

Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα έφτασε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στη νότια Κίνα, ανακοίνωσαν οι αρχές, με τον φόρο αίματος στη Ταϊβάν να αυξάνεται έπειτα από νέα ενημέρωση των αρχών του νησιού σε 17 νεκρούς.

«Ο Ραγκάσα έπληξε τις παράκτιες περιοχές του νησιού Χαϊλίνγκ, που βρίσκεται στην πόλη Γιανγκγιάνγκ στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Weibo.

Στην Γιανγκγιάνγκ κτίρια σείονταν από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα, ενώ ξηλώθηκαν πινακίδες από κτίρια και ξεριζώθηκαν δέντρα.

Στο μεταξύ οι κάτοικοι πόλης της Ταϊβάν όπου 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για περαιτέρω καταστροφές αφού υπερχείλισε μία λίμνη.

Η Ταϊβάν, που πλήττεται συχνά από τυφώνες, συνήθως λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για την προστασία των πολιτών. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι της Γκουανγκφού, που βρίσκεται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως όταν υπερχείλισε λίμνη λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο Ραγκάσα.

Αναθεώρηση του αριθμού των αγνοούμενων

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν Τσο Γιουνγκ- τάι ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για να εκτιμηθεί αν οι εντολές απομάκρυνσης των κατοίκων ήταν επαρκείς.

Στο μεταξύ ο αριθμός των αγνοούμενων μειώθηκε από 152 σε μόλις 17, αφού πολλοί άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί.

«Πρέπει να ερευνήσουμε γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι εντολές απομάκρυνσης στις προκαθορισμένες περιοχές για χάρη των 14 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», δήλωσε ο Τσο από την Γκουανγκφού, προτού ο αριθμός των νεκρών ανεβεί τους 17.

«Στόχος δεν είναι να αποδοθούν ευθύνες, αλλά να αποκαλυφθεί η αλήθεια», πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επεσήμανε ότι όλοι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι εντοπίζονται στην Γκουανγκφού, όπου τα νερά κατέστρεψαν μεγάλη οδική γέφυρα που διασχίζει ποταμό.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων δήλωσε ότι, καθώς οι βροχοπτώσεις περιορίζονται και η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού της λίμνης έχει ήδη υπερχειλίσει, δεν αναμένει να επαναληφθούν οι χθεσινές εκτεταμένες πλημμύρες.

Κατά τη χθεσινή ημέρα περίπου 5.200 άνθρωποι, το 60% των κατοίκων, αναζήτησε καταφύγιο σε υψηλότερους ορόφους στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους προτίμησαν να παραμείνουν με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν επεσήμανε ότι το νερό που διέρρευσε από τη λίμνη έφτανε τους 60 εκατ. τόνους, αρκετή ποσότητα για να γεμίσουν περίπου 36.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Το νερό έφτασε στην πόλη «σαν τσουνάμι», δήλωσε κάτοικος της Γκουανγκφού που αναζήτησε καταφύγιο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου βρισκόταν. Όταν επέστρεψε σπίτι του, είδε το αυτοκίνητό του να έχει παρασυρθεί από τα νερά και να βρίσκεται στο σαλόνι του.

Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν στείλει ομάδες διάσωσης από άλλες επαρχίες στη Χουαλιέν, ενώ ο στρατός έχει αναπτύξει εκεί 340 στρατιώτες.

Το 2009 ο τυφώνας Μορακότ προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη νότια Ταϊβάν, ενώ προκάλεσε τον θάνατο περίπου 700 ανθρώπων.

