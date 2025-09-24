Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα

Θύματα και σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ο τυφώνας Ραγκάσα στην Ταϊβάν, ο οποίος σάρωσε τη χώρα με θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα πάντα με ενημέρωση από τις αρχές, τουλάχιστον 30 άτομα αγνοούνται, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, περισσότεροι από 7.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

Οι δυνάμεις διάσωσης επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς οι κατολισθήσεις έχουν αποκλείσει δρόμους και η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές είναι αδύνατη.

Η κατολίσθηση έγινε την Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.

Ο Ραγκάσα, που θεωρείται υπερτυφώνας, συνεχίζει την πορεία του προς την Κίνα, έχοντας ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στις Φιλιππίνες.