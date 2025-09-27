Μεξικό: Κρατούμενη κι όχι αγνοούμενη η ηθοποιός από τη Βενεζουέλα - Γιατί συνελήφθη

Τα ίχνη της ηθοποιού από τη Βενεζουέλα, Άντζι Μίλερ, είχαν εξαφανιστεί μία ημέρα μετά την ταυτοποίηση δύο σορών, που ανήκαν σε κολομβιανό δίδυμο τραγουδιστών που δολοφονήθηκαν στο Μεξικό, με έναν από τους οποίους ήταν ζευγάρι.

Η 29χρονη Αντζέλικα Τορίνι είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από το γραφείο του εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά την Παρασκευή διευκρινίστηκε ότι η νεαρή γυναίκα είχε στην πραγματικότητα συλληφθεί.

Οι μεξικανικές αρχές τελικά την άφησαν ελεύθερη.

Γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Άντζι Μίλερ, η γυναίκα από τη Βενεζουέλα είχε συλληφθεί από μια μονάδα καταπολέμησης απαγωγών του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα στην Πολιτεία του Μεξικού.

Σύμφωνα με τη μεξικανική εφημερίδα El País, η 29χρονη γυναίκα, η οποία διατηρούσε σχέση με τον B King , «ερευνάται από την Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού και την Εισαγγελία της Πολιτείας του Μεξικού για πιθανή εμπλοκή στη διπλή δολοφονία των μουσικών » .

Τι είναι γνωστό για την Άντζι Μίλερ και τον Μπι Κινγκ;

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μίλερ εμφανίζεται με B King, ο οποίος ταξίδεψε στο Μεξικό για μια σειρά εμφανίσεων με τον DJ Regio Clown. Οι κοινές τους αναρτήσεις έδωσαν αφορμή για φήμες για μια ρομαντική σχέση μεταξύ των δύο.

Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η Μίλερ ζει στην Πόλη του Μεξικού, είναι μοντέλο και έχει μια κόρη.

Το Εθνικό Μητρώο Συλλήψεων ανέφερε ότι η γυναίκα κρατούνταν στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης στην Τλαλνεπάντλ . Τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι, μετά τον θάνατο του B King και του Regio Clown , οι μεξικανικές αρχές άρχισαν να την αναζητούν επειδή ήταν κοντά τους και τους συνόδευε κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Μεξικό.

Τι γνωρίζουμε για τη διπλή ανθρωποκτονία του B King και του Regio Clown

Και οι δύο μουσικοί εθεάθησαν τελευταία φορά στην πρωτεύουσα του Μεξικού στις 16 Σεπτεμβρίου και τα πτώματά τους βρέθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας αυτοκινητοδρόμων, δείχνει τους δύο άνδρες να επιβιβάζονται σε ένα όχημα.

Τα πτώματα του B King και του Regio Clown βρέθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου σε ένα σημείο στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, σε μια περιοχή που περιγράφεται ως σκοτεινή και αφύλακτη. Τα πτώματα βρέθηκαν με ένα μήνυμα που φέρεται να υπογράφηκε από την Familia Michoacana, μια συμμορία ναρκωτικών. Η Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια του Bayron τους αναγνώρισε από τα τατουάζ τους.

Νωρίς την Παρασκευή, μιλώντας στον κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό W Radio, ο Juan Camilo Gallego, εκπρόσωπος του B King, αρνήθηκε να σχολιάσει για την ηθοποιό και είπε ότι κρύβεται επειδή φοβάται για τη ζωή του. «Δεν πρόκειται να επιστρέψω στην Κολομβία. Έχω ήδη ζητήσει πολιτικό άσυλο σε αρκετές χώρες», δήλωσε ο Gallego, ο οποίος ταξίδεψε στο Μεξικό με τους μουσικούς και ήταν αυτός που ανέφερε την εξαφάνισή τους.

Ο διευθυντής απέρριψε δημοσιεύματα στον μεξικανικό τύπο ότι το έγκλημα συνδεόταν με καρτέλ ναρκωτικών.