Μεξικό: Κρατούμενη κι όχι αγνοούμενη η ηθοποιός από τη Βενεζουέλα - Γιατί συνελήφθη

Η εξαφάνισή της αναφέρθηκε μία ημέρα μετά την ταυτοποίηση των σορών των δύο Κολομβιανών τραγουδιστών που βρέθηκαν δολοφονημένοι στην άκρη αυτοκινητόδρομου στο Μεξικό

Newsbomb

Μεξικό: Κρατούμενη κι όχι αγνοούμενη η ηθοποιός από τη Βενεζουέλα - Γιατί συνελήφθη
Χ/twitter
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ίχνη της ηθοποιού από τη Βενεζουέλα, Άντζι Μίλερ, είχαν εξαφανιστεί μία ημέρα μετά την ταυτοποίηση δύο σορών, που ανήκαν σε κολομβιανό δίδυμο τραγουδιστών που δολοφονήθηκαν στο Μεξικό, με έναν από τους οποίους ήταν ζευγάρι.

Η 29χρονη Αντζέλικα Τορίνι είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από το γραφείο του εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά την Παρασκευή διευκρινίστηκε ότι η νεαρή γυναίκα είχε στην πραγματικότητα συλληφθεί.

Οι μεξικανικές αρχές τελικά την άφησαν ελεύθερη.

Γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Άντζι Μίλερ, η γυναίκα από τη Βενεζουέλα είχε συλληφθεί από μια μονάδα καταπολέμησης απαγωγών του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα στην Πολιτεία του Μεξικού.

Σύμφωνα με τη μεξικανική εφημερίδα El País, η 29χρονη γυναίκα, η οποία διατηρούσε σχέση με τον B King , «ερευνάται από την Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού και την Εισαγγελία της Πολιτείας του Μεξικού για πιθανή εμπλοκή στη διπλή δολοφονία των μουσικών » .

angie-miller11.jpg

Τι είναι γνωστό για την Άντζι Μίλερ και τον Μπι Κινγκ;

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μίλερ εμφανίζεται με B King, ο οποίος ταξίδεψε στο Μεξικό για μια σειρά εμφανίσεων με τον DJ Regio Clown. Οι κοινές τους αναρτήσεις έδωσαν αφορμή για φήμες για μια ρομαντική σχέση μεταξύ των δύο.

Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η Μίλερ ζει στην Πόλη του Μεξικού, είναι μοντέλο και έχει μια κόρη.

Το Εθνικό Μητρώο Συλλήψεων ανέφερε ότι η γυναίκα κρατούνταν στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης στην Τλαλνεπάντλ . Τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι, μετά τον θάνατο του B King και του Regio Clown , οι μεξικανικές αρχές άρχισαν να την αναζητούν επειδή ήταν κοντά τους και τους συνόδευε κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Μεξικό.

Τι γνωρίζουμε για τη διπλή ανθρωποκτονία του B King και του Regio Clown

Και οι δύο μουσικοί εθεάθησαν τελευταία φορά στην πρωτεύουσα του Μεξικού στις 16 Σεπτεμβρίου και τα πτώματά τους βρέθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας αυτοκινητοδρόμων, δείχνει τους δύο άνδρες να επιβιβάζονται σε ένα όχημα.

Τα πτώματα του B King και του Regio Clown βρέθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου σε ένα σημείο στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, σε μια περιοχή που περιγράφεται ως σκοτεινή και αφύλακτη. Τα πτώματα βρέθηκαν με ένα μήνυμα που φέρεται να υπογράφηκε από την Familia Michoacana, μια συμμορία ναρκωτικών. Η Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια του Bayron τους αναγνώρισε από τα τατουάζ τους.

Νωρίς την Παρασκευή, μιλώντας στον κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό W Radio, ο Juan Camilo Gallego, εκπρόσωπος του B King, αρνήθηκε να σχολιάσει για την ηθοποιό και είπε ότι κρύβεται επειδή φοβάται για τη ζωή του. «Δεν πρόκειται να επιστρέψω στην Κολομβία. Έχω ήδη ζητήσει πολιτικό άσυλο σε αρκετές χώρες», δήλωσε ο Gallego, ο οποίος ταξίδεψε στο Μεξικό με τους μουσικούς και ήταν αυτός που ανέφερε την εξαφάνισή τους.

Ο διευθυντής απέρριψε δημοσιεύματα στον μεξικανικό τύπο ότι το έγκλημα συνδεόταν με καρτέλ ναρκωτικών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στην Τρίπολη – Η αποστολή

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία παρέλαβε αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για δημοσίευμα: «Κυνήγι μαγισσών και εργαλειοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά: Οργή συγγενών για την επίθεση λόγω κτηματικών διαφορών - «Αυτά τα πράγματα είναι η ντροπή της Κρήτης»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ανατροπή και νίκη για τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Ηράκλειο: 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Νέο «στραβοπάτημα» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι ABBA εργαλείο... ψυχολογικού πολέμου κατά του «Στόλου για τη Γάζα» - Παρεμβολές μετά μουσικής στο σύστημα επικοινωνίας των πλοίων - Βίντεο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χτύπημα μέσα στη Βενεζουέλα - Στόχος τα καρτέλ ναρκωτικών

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό περιστατικό με ρωσικό υποβρύχιο στη Μεσόγειο

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Κρατούμενη κι όχι αγνοούμενη η ηθοποιός από τη Βενεζουέλα - Γιατί συνελήφθη

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 25 άνθρωποι κατέληξαν από νοθευμένο αλκοόλ - Τρεις συλλήψεις

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσε η Δαμασκός

16:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Πιστεύω στα παιδιά, όλοι πρέπει να πάρουν ευθύνες»

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος Έλληνας αρματοποιός: Πώς αναβιώνει την πανάρχαια τέχνη και σφυρηλατεί ξανά τα όπλα του Αχιλλέα

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με drones στη Δανία: Έκαναν υπερπτήση πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος Έλληνας αρματοποιός: Πώς αναβιώνει την πανάρχαια τέχνη και σφυρηλατεί ξανά τα όπλα του Αχιλλέα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας μουσικός στη Ρωσία παίζει μπουζούκι παρέα με μια αρκούδα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Εμμονική η κακοκαιρία σε αυτές τις περιοχές

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων για ένα «Τι με κοιτάς» ξεκίνησε ο καυγάς - Τέσσερις τραυματίες

15:43LIFESTYLE

Σταύρος Μπαλάσκας για το σκηνικό με τη μπλούζα: «Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά: Οργή συγγενών για την επίθεση λόγω κτηματικών διαφορών - «Αυτά τα πράγματα είναι η ντροπή της Κρήτης»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν - Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με drones στη Σουηδία - Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος στην Ευρώπη, ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb πώς λειτουργεί και πού στοχεύει

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά όλοι οι συνταξιούχοι - Ξεκίνησαν ήδη οι πληρωμές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα στοιχεία με τα επιθέματα της 92χρονης - Πώς και γιατί σταμάτησε η συνταγογράφηση

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Ηράκλειο: 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης: Καίγεται δασική περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ