Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

Το πειρατικό πλοίο Marigalante, πιστό αντίγραφο της γαλέρας Santa María, ενός από τα τρία πλοία που χρησιμοποίησε ο Χριστόφορος Κολόμβος το 1492 όταν διέσχισε τον Ατλαντικό, βυθίστηκε την Παρασκευή, στα ανοικτά των ακτών του Πουέρτο Βαγιάρτα, στο Μεξικό.

Σύμφωνα με τις αρχές του Πουέρτο Βαγιάρτα, η βύθισή του προκλήθηκε από μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη στις αντλίες υδροσυλλεκτών, καθώς λόγω των ισχυρών κυμάτων ήταν αδύνατο να σωθεί.

Nooo, el Marigalante se hundió ☹️



Por años esta embarcación fue parte icónica del paisaje en Puerto Vallarta, fue construida en 1987 y botada oficialmente en 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, era una réplica de la Santa María, de Colón. pic.twitter.com/fTiZgCnUsX — Vero (@Funesta) October 11, 2025

Το πλήρωμα του τουριστικού πειρατικού σκάφους, το εκκένωσε με ασφάλεια πριν βυθιστεί.

Το Marigalante κατασκευάστηκε το 1987 για να τιμήσει την 500ή επέτειο από την ανακάλυψη της Αμερικής.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο, είχε γίνει ένα σύμβολο του λιμανιού - μεταφέροντας τουρίστες για να δώσουν μια γεύση από την πειρατική ζωή στη θάλασσα.

Το πλοίο ήταν διάσημο για την πειρατική του παράσταση, η οποία περιελάμβανε ακροβατικά, μάχες με σπαθιά και πυροτεχνήματα.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία δήλωσε: «Το περιστατικό συνέβη καθώς το πλήρωμα προσπαθούσε να επιστρέψει στο λιμάνι για να πραγματοποιήσει τεχνικές επισκευές.

Η δυσλειτουργία του συστήματος επιδεινώθηκε και το πλοίο άρχισε να βυθίζεται αργά στα νερά που ήταν το σπίτι του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Χάρη στις άμεσες και υπεύθυνες ενέργειες του πληρώματος, όλοι οι επιβάτες εκκένωσαν με ασφάλεια χωρίς κίνδυνο.

Σήμερα, το Marigalante αναπαύεται στα νερά που ήταν πάντα το σπίτι του και θα παραμείνει για πάντα ζωντανό στη μνήμη και στις καρδιές όλων όσων το παρακολούθησαν να πλέει».

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το αδελφό πλοίο του Marigalante θα φτάσει στον κόλπο για να «συνεχίσει την ιστορική του κληρονομιά».

