Υποβρύχιο που είχε χαθεί από το 1917 βρίσκεται άθικτο σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό

Η αποστολή χαρτογράφησης κατέγραψε σπάνιες εικόνες του ναυαγίου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το USS F-1 βυθίστηκε στις 17/12/1917 μετά από σύγκρουση κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης και 19 ναύτες έχασαν τη ζωή τους.

Μια πρόσφατη αποστολή βαθέων ωκεανών χρησιμοποίησε σύγχρονα εργαλεία για να χαρτογραφήσει το ναυάγιο της εποχής του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό, δυτικά του Σαν Ντιέγκο.

Η αποστολή διπλασιάστηκε ως εκπαιδευτική κρουαζιέρα για πιλότους και μηχανικούς που χειρίζονται μερικά από τα πιο ικανά υποθαλάσσια οχήματα στον κόσμο.

Οι πρώτες απόψεις έδειξαν ότι το υποβρύχιο είναι ακόμα σχετικά άθικτο, γυρισμένο στη μία πλευρά του, με βασικά χαρακτηριστικά να είναι ακόμα ορατά, ενώ η θαλάσσια ζωή έχει αποικίσει το ναυάγιο με την πάροδο του χρόνου.

Οι εικόνες υψηλής ευκρίνειας του υποβρυχίου ηλικίας άνω του ενός αιώνα τραβήχτηκαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όταν ερευνητές στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole με έδρα τη Μασαχουσέτη χρησιμοποίησαν το τηλεκατευθυνόμενο όχημα "Alvin" και το αυτόνομο υποβρύχιο "Sentry" για να ταξιδέψουν στα βάθη του Ειρηνικού.

Ιστορία του υποβρυχίου USS F-1

Το F-1 βυθίστηκε σε πυκνή ομίχλη όταν το αδελφό του σκάφος, F-3, χτύπησε την πλευρά του έξω από το Point Loma. Βυθίστηκε μέσα σε δευτερόλεπτα και πέντε ναύτες επέζησαν ενώ 19 χάθηκαν.

Η τοποθεσία είναι ένας πολεμικός τάφος και ένα προστατευμένο ναυάγιο του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο εντοπισμός του έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου 2025, μια ομάδα από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole (WHOI) και τη Διοίκηση Ναυτικής Ιστορίας και Κληρονομιάς Κλάδος Υποβρύχιας Αρχαιολογίας.

Εκπαίδευση με σκοπό

Η χαρτογράφηση ενός ναυαγίου σε βάθος απαιτεί ομαλό συντονισμό μεταξύ αξιωματικών γέφυρας, πιλότων οχημάτων, χειριστών σόναρ και ειδικών εικόνας.

Το έργο εκπαιδεύει επίσης το επόμενο κύμα υποθαλάσσιων μηχανικών σε ασφαλείς διαδικασίες, ελέγχους πλοήγησης και έλεγχο ποιότητας δεδομένων.

