Μεξικό: Συνελήφθη Έλληνας επικεφαλής συμμορίας της Σουηδίας - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος

Ο Μίκαελ Τενέζος, γνωστός στις Αρχές με το ψευδώνυμο «Greken» (Έλληνας), ο οποίος θεωρείται αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης στη Σουηδία και ενέχεται σε βίαιες ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών, συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη άνδρα, για τον οποίο υπάρχουν υποψίες πως διαχειριζόταν οικονομικές υποθέσεις του, στο Κανκούν του Μεξικού, κατόπιν αιτήματος της Europol, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η μεξικανική κυβέρνηση.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τον άνδρα ως τον Μίκαελ-Μιχάλη Άλστρεμ-Τενέζο, γνωστό και με το προσωνύμιο «Έλληνας», που φέρεται να ηγείται της σουηδικής συμμορίας Dalen, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπόριο ναρκωτικών. Οι Αρχές της Σουηδίας τον χαρακτηρίσει ως έναν από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας.

Ο Μίκαελ, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, καταζητείται για συμμετοχή σε υποθέσεις παράνομης εμπορίας όπλων, διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος. Παρότι η μεξικανική ανακοίνωση δεν αναφέρει ρητά την εθνικότητά του, έχει γίνει γνωστό ότι έχει ελληνικές ρίζες.

Ο Μίκαελ Τενέζος

Η σύλληψη του έγινε την ώρα που κινούνταν με αυτοκίνητοσε δρόμο μαζί με τον φερόμενο συνεργό του. Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «πολλές δόσεις ναρκωτικών».

Οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του φρουρούμενου στην Ευρώπη και την «παράδοσή του στη σουηδική αστυνομία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο άλλος συλληφθείς παραδόθηκε στη μεξικανική εισαγγελία.

Τα τελευταία χρόνια, διάφοροι φερόμενοι ως επικεφαλής ευρωπαϊκών συμμοριών, που διατηρούσαν σχέσεις με μεξικανούς διακινητές ναρκωτικών, συνελήφθησαν στο Μεξικό.