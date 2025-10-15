Η χώρα της Λατινικής Αμερικής που μπορεί να ξαναγίνει υπερδύναμη - «Απέχουμε λίγο από το χρυσό»

Η Βραζιλία , η χώρα του καφέ, της σάμπα και του ποδοσφαίρου, θα μπορούσε να διεκδικήσει και μία ακόμη πρωτοκαθεδρία, καθώς έχει την τύχη και το προνόμιο να «αγκαλιάζει» στη γη της ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, το οποίο θα μπορούσε να την μετατρέψει εκ νέου σε παγκόσμια υπερδύναμη.

