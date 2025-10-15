Η χώρα της Λατινικής Αμερικής που μπορεί να ξαναγίνει υπερδύναμη - «Απέχουμε λίγο από το χρυσό»
H Βραζιλία έχει την τύχη και το προνόμιο να «αγκαλιάζει» στη γη της ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, το οποίο θα μπορούσε να την μετατρέψει εκ νέου σε παγκόσμια υπερδύναμη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Βραζιλία, η χώρα του καφέ, της σάμπα και του ποδοσφαίρου, θα μπορούσε να διεκδικήσει και μία ακόμη πρωτοκαθεδρία, καθώς έχει την τύχη και το προνόμιο να «αγκαλιάζει» στη γη της ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, το οποίο θα μπορούσε να την μετατρέψει εκ νέου σε παγκόσμια υπερδύναμη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στερεύουν η Μεγάλη Πρέσπα και η «ζωή» στην περιοχή
10:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τι πρέπει να ξέρεις για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ