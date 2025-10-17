Η ποδηλατάδα του Ιρανού προέδρου στους άδειους δρόμους - Βίντεο
Μία διαφορετική εικόνα του Μασούντ Πεζεσκιάν
Viral έχει γίνει ένα βίντεο του Ιρανού προέδρου να κάνει ποδήλατο, με μία ουρά σωματοφυλάκων να τρέχουν από πίσω του...
Ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την επίσκεψή του στην επαρχία Ισφαχάν ανέβηκε σε ένα ποδήλατο κι έκανε βόλτα στους άδειους δρόμους της πόλης, με τη φρουρά του να τον ακολουθεί επίσης με ποδήλατα...
Αραβικά μέσα ενημέρωση αποδίδουν την κίνηση του Ιρανού προέδρου στη συμμετοχή του στον ποδηλατικό αγώνα «Health Road», δείχνοντας με προσωπικό παράδειγμα τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Αλλά παραμένει ερώτημα πού είναι οι... υπόλοιποι συμμετέχοντες!
