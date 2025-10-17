Η ποδηλατάδα του Ιρανού προέδρου στους άδειους δρόμους - Βίντεο

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δέχεται ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Viral έχει γίνει ένα βίντεο του Ιρανού προέδρου να κάνει ποδήλατο, με μία ουρά σωματοφυλάκων να τρέχουν από πίσω του...

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την επίσκεψή του στην επαρχία Ισφαχάν ανέβηκε σε ένα ποδήλατο κι έκανε βόλτα στους άδειους δρόμους της πόλης, με τη φρουρά του να τον ακολουθεί επίσης με ποδήλατα...

?? Iranian President Masoud Pezeshkian rode a bicycle through the empty streets of a city, surrounded by a crowd of bodyguards forced to run after him. pic.twitter.com/wvaKlMRwnF — Visegrád 24 (@visegrad24) October 16, 2025

Αραβικά μέσα ενημέρωση αποδίδουν την κίνηση του Ιρανού προέδρου στη συμμετοχή του στον ποδηλατικό αγώνα «Health Road», δείχνοντας με προσωπικό παράδειγμα τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Αλλά παραμένει ερώτημα πού είναι οι... υπόλοιποι συμμετέχοντες!