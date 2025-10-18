«Ποτέ δεν είναι αργά»: Γυναίκα 76 και άνδρας 81 ετών παντρεύτηκαν και συγκινούν το διαδίκτυο

«Ποτέ δεν είναι αργά», συμβουλεύει η Τζάνετ Φοντέιν, μία γυναίκα 76 ετών από το Σιάτλ, η οποία μαζί με τον αγαπημένο της, Κλιφ (81 ετών), ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

«Αν είχα παντρευτεί μικρότερη, ίσως να μην εκτιμούσα τόσο τη στιγμή», περιγράφει, κάνοντας μία συγκινητική εξιστόρηση της γνωριμίας μεταξύ τους και της σχέσης που ανέπτυξαν από τις πρώτες εβδομάδες.

Γνωρίστηκαν μέσω dating app

Όταν η Τζάνετ συνταξιοδοτήθηκε το 2016, άρχισε να ψάχνει τι έλειπε πραγματικά από τη ζωή της. Ύστερα από χρόνια επιτυχημένης καριέρας στο μάρκετινγκ, κατάλαβε ότι αυτό που ποθούσε περισσότερο δεν ήταν άλλος ένας στόχος, αλλά ένας άνθρωπος.

Μία φίλη της, σύμβουλος σχέσεων, τη βοήθησε να φτιάξει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών. Ανέβασε φωτογραφίες με φόρεμα αλλά και με αθλητικά, έφτιαξε το βιογραφικό της, τονίζοντας την αγάπη που τρέφει για τα ταξίδια και τη συμμετοχή σε λέσχες.

Τον Φεβρουάριο του 2021, γνώρισε τον Κλιφ, έναν ευγενικό κύριο από το Φοίνιξ. Λόγω της πανδημίας, το πρώτο ραντεβού έγινε σε ανοιχτό χώρο, σε ένα οινοποιείο, με τη Τζάνετ σχεδόν αγνώριστη κάτω από τη μάσκα, το κασκόλ και το καπέλο.

Παρ’ όλα αυτά, μίλησαν για τρεις ολόκληρες ώρες. Οι επόμενες μέρες γέμισαν τηλεφωνήματα και κάπως έτσι, γεννήθηκε μία αγάπη που άντεξε την απόσταση και τον χρόνο.

Για τρία χρόνια ταξίδευαν μεταξύ Σιάτλ και Φοίνιξ, γνωρίζοντας ο ένας τον κόσμο του άλλου. Οι οικογένειές τους έδεσαν και όταν ήρθε η ώρα της πρότασης, ο Κλιφ αστειεύτηκε πως δεν μπορεί να γονατίσει. Αλλά μπορούσε να αγαπήσει!

Τον Απρίλιο του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε. Η Τζάνετ φόρεσε δαντελένιο νυφικό, είχε παράνυμφες, φωτογράφο και κυρίως, ένα χαμόγελο που δεν έλεγε να «σβήσει» από τα χείλη της.

Οι φίλοι της Τζάνετ τη βλέπουν ως έμπνευση, ενώ, οι φίλοι του Κλιφ τον ρωτούν αν η Τζάνετ έχει… άλλες ελεύθερες φίλες! «Ποτέ δεν είναι αργά για να αγαπήσεις. Αρκεί να το προσπαθήσεις», επισημαίνουν.