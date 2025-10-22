Βloomberg: «H κρίση της Γαλλίας δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μακρόν, είναι πρόβλημα της Ευρώπης»

Η Πέμπτη Δημοκρατία της Γαλλίας κάποτε υποσχέθηκε σταθερή κυβέρνηση. Σήμερα είναι κυρίως γνωστή για την παράλυση και το πολιτικό θέατρο. Η τέταρτη κυβέρνηση της χώρας σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο επέζησε μετά βίας από τις προτάσεις μομφής την περασμένη εβδομάδα και μόνο εγκαταλείποντας κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα που αποσκοπούσαν στην τακτοποίηση του δημοσιονομικού οίκου της χώρας.

Ο Φιλίπ Αγιόν, ο Γάλλος που κέρδισε φέτος το Νόμπελ οικονομικών, έχει καταδικάσει την πολιτική αστάθεια ως «τραγωδία για τη Γαλλία». Είναι επίσης ένα μάθημα για όλη την Ευρώπη. Τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας και το κομματικό αδιέξοδο είναι λιγότερο αιτία και περισσότερο συνέπεια μιας βαθύτερης δυσλειτουργίας: ενός κράτους που ξοδεύει ελεύθερα και όμως δεν αποδίδει. Η κυβέρνηση φορολογεί και αναδιανέμει περισσότερο από το εθνικό της εισόδημα από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο κράτος του ΟΟΣΑ. Σχεδόν 6 στους 10 Γάλλους πολίτες λαμβάνουν περισσότερα από το κράτος από όσα πληρώνουν.

Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού που εκτιμάται στο 5,4% του ΑΕΠ φέτος, πολύ πάνω από το όριο του 3% της ΕΕ. Με την ανάπτυξη να αναμένεται να είναι κάτω από 1% φέτος και ένα αυξανόμενο χρέος, τέτοιες δαπάνες είναι μη βιώσιμες. Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας την περασμένη εβδομάδα από την S&P Global Ratings υπογραμμίζει πώς η πολιτική καθιστά τα διαρθρωτικά προβλήματα πιο δύσκολο να επιλυθούν.

Ταυτόχρονα, ενώ οι υψηλοί φόροι και η γενναιοδωρία της κυβέρνησης έχουν μειώσει την ανισότητα στης Γαλλία, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει πολλά για να δημιουργήσουν ανάπτυξη ή ευκαιρίες. Η κοινωνική κινητικότητα είναι στάσιμη. Το ίδιο και η φυσική κινητικότητα.

Παρόλο που το κράτος δαπάνησε 43 δισεκατομμύρια ευρώ για στεγαστική βοήθεια το 2023 - περίπου 1,5% του ΑΕΠ και περίπου διπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ - τα οφέλη που συνδέονται με την τοποθεσία και την έλλειψη διαθέσιμης προσφοράς έχουν παγιδεύσει οικογένειες σε περιοχές με λίγες θέσεις εργασίας. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε λίστες αναμονής για επιδοτούμενη στέγαση. Δεν είναι περίεργο που πολλοί έχουν έλθει στα πολιτικά άκρα.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε την εξουσία με τη δέσμευση να κάνει τη Γαλλία πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική. Πέτυχε αρχικά προωθώντας τη μερική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μείωση του συντελεστή εταιρικού φόρου και τερματισμό του φόρου περιουσίας, αλλαγές που προσέλκυσαν επενδύσεις πίσω στο Παρίσι. Το σχέδιό του 2023 να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη και να επιμηκύνει την περίοδο καταβολής εισφορών θα είχε μετρήσιμο αντίκτυπο στο έλλειμμα.

Ωστόσο, ο Μακρόν απέφυγε τις περικοπές δαπανών που απαιτούνται για να βοηθήσει στην ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και δεν κατάφερε να πείσει το κοινό για την ανάγκη δραστικών μεταρρυθμίσεων. Μια αύξηση του φόρου καυσίμων το 2018 και τα σχέδιά του να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης άφησαν πολλούς ψηφοφόρους να αισθάνονται ότι βρίσκονταν στο έλεος των πολιτικών του. Η μεταρρύθμιση των συντάξεων έχει πλέον ανασταλεί μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027 - και θα είναι δύσκολο να αναβιώσει ακόμη και τότε.



Οι συνέπειες από τις απανωτές αποτυχίες του Μακρόν φτάνουν πέρα ​​από το Παρίσι. Η αστάθεια στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ανησυχεί τους επενδυτές. Υπογραμμίζει, σαν να χρειάζονταν περαιτέρω στοιχεία, πώς ακόμη και οι ώριμες δημοκρατίες αγωνίζονται να κυβερνήσουν καθώς το πολιτικό κέντρο συρρικνώνεται. Το μάθημα για τα κυρίαρχα κόμματα είναι διττό.

Πρώτον, οτι εάν οι ηγέτες δεν οικοδομήσουν γρήγορα μια συναίνεση γύρω από την ανάγκη για αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, δημιουργείται πολιτικό αδιέξοδο. Δεύτερον, οι άφθονες κοινωνικές δαπάνες από μόνες τους δεν θα κερδίσουν τους ψηφοφόρους, εκτός εάν δουν επίσης μια ευκαιρία να βελτιώσουν τις προοπτικές τους.

Η Γαλλία εξακολουθεί να έχει αξιοζήλευτα πλεονεκτήματα: εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, υποδομές παγκόσμιας κλάσης και μια βαθιά βιομηχανική βάση. Αλλά χωρίς πολιτικούς ηγέτες που είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν πιο έξυπνα και να πουν στους πολίτες τους τις σκληρές αλήθειες, κινδυνεύει να γίνει ένα σημαντικό εμπόδιο για την Ευρώπη.