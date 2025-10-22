Βloomberg: «H κρίση της Γαλλίας δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μακρόν, είναι πρόβλημα της Ευρώπης»

Η πολιτική και οικονομική κρίση που μαίνεται στη Γαλλία τους τελευταίους μήνες δεν είναι μόνο πρόβλημα του Εμανουέλ Μακρόν, αλλά πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης, σημειώνει το Bloomberg

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Βloomberg: «H κρίση της Γαλλίας δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μακρόν, είναι πρόβλημα της Ευρώπης»

Γάλλοι διαδηλωτές στη Ναντ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Πέμπτη Δημοκρατία της Γαλλίας κάποτε υποσχέθηκε σταθερή κυβέρνηση. Σήμερα είναι κυρίως γνωστή για την παράλυση και το πολιτικό θέατρο. Η τέταρτη κυβέρνηση της χώρας σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο επέζησε μετά βίας από τις προτάσεις μομφής την περασμένη εβδομάδα και μόνο εγκαταλείποντας κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα που αποσκοπούσαν στην τακτοποίηση του δημοσιονομικού οίκου της χώρας.

Ο Φιλίπ Αγιόν, ο Γάλλος που κέρδισε φέτος το Νόμπελ οικονομικών, έχει καταδικάσει την πολιτική αστάθεια ως «τραγωδία για τη Γαλλία». Είναι επίσης ένα μάθημα για όλη την Ευρώπη. Τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας και το κομματικό αδιέξοδο είναι λιγότερο αιτία και περισσότερο συνέπεια μιας βαθύτερης δυσλειτουργίας: ενός κράτους που ξοδεύει ελεύθερα και όμως δεν αποδίδει. Η κυβέρνηση φορολογεί και αναδιανέμει περισσότερο από το εθνικό της εισόδημα από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο κράτος του ΟΟΣΑ. Σχεδόν 6 στους 10 Γάλλους πολίτες λαμβάνουν περισσότερα από το κράτος από όσα πληρώνουν.

Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού που εκτιμάται στο 5,4% του ΑΕΠ φέτος, πολύ πάνω από το όριο του 3% της ΕΕ. Με την ανάπτυξη να αναμένεται να είναι κάτω από 1% φέτος και ένα αυξανόμενο χρέος, τέτοιες δαπάνες είναι μη βιώσιμες. Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας την περασμένη εβδομάδα από την S&P Global Ratings υπογραμμίζει πώς η πολιτική καθιστά τα διαρθρωτικά προβλήματα πιο δύσκολο να επιλυθούν.

Ταυτόχρονα, ενώ οι υψηλοί φόροι και η γενναιοδωρία της κυβέρνησης έχουν μειώσει την ανισότητα στης Γαλλία, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει πολλά για να δημιουργήσουν ανάπτυξη ή ευκαιρίες. Η κοινωνική κινητικότητα είναι στάσιμη. Το ίδιο και η φυσική κινητικότητα.

Παρόλο που το κράτος δαπάνησε 43 δισεκατομμύρια ευρώ για στεγαστική βοήθεια το 2023 - περίπου 1,5% του ΑΕΠ και περίπου διπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ - τα οφέλη που συνδέονται με την τοποθεσία και την έλλειψη διαθέσιμης προσφοράς έχουν παγιδεύσει οικογένειες σε περιοχές με λίγες θέσεις εργασίας. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε λίστες αναμονής για επιδοτούμενη στέγαση. Δεν είναι περίεργο που πολλοί έχουν έλθει στα πολιτικά άκρα.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε την εξουσία με τη δέσμευση να κάνει τη Γαλλία πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική. Πέτυχε αρχικά προωθώντας τη μερική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μείωση του συντελεστή εταιρικού φόρου και τερματισμό του φόρου περιουσίας, αλλαγές που προσέλκυσαν επενδύσεις πίσω στο Παρίσι. Το σχέδιό του 2023 να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη και να επιμηκύνει την περίοδο καταβολής εισφορών θα είχε μετρήσιμο αντίκτυπο στο έλλειμμα.

Ωστόσο, ο Μακρόν απέφυγε τις περικοπές δαπανών που απαιτούνται για να βοηθήσει στην ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και δεν κατάφερε να πείσει το κοινό για την ανάγκη δραστικών μεταρρυθμίσεων. Μια αύξηση του φόρου καυσίμων το 2018 και τα σχέδιά του να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης άφησαν πολλούς ψηφοφόρους να αισθάνονται ότι βρίσκονταν στο έλεος των πολιτικών του. Η μεταρρύθμιση των συντάξεων έχει πλέον ανασταλεί μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027 - και θα είναι δύσκολο να αναβιώσει ακόμη και τότε.

Οι συνέπειες από τις απανωτές αποτυχίες του Μακρόν φτάνουν πέρα ​​από το Παρίσι. Η αστάθεια στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ανησυχεί τους επενδυτές. Υπογραμμίζει, σαν να χρειάζονταν περαιτέρω στοιχεία, πώς ακόμη και οι ώριμες δημοκρατίες αγωνίζονται να κυβερνήσουν καθώς το πολιτικό κέντρο συρρικνώνεται. Το μάθημα για τα κυρίαρχα κόμματα είναι διττό.

Πρώτον, οτι εάν οι ηγέτες δεν οικοδομήσουν γρήγορα μια συναίνεση γύρω από την ανάγκη για αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, δημιουργείται πολιτικό αδιέξοδο. Δεύτερον, οι άφθονες κοινωνικές δαπάνες από μόνες τους δεν θα κερδίσουν τους ψηφοφόρους, εκτός εάν δουν επίσης μια ευκαιρία να βελτιώσουν τις προοπτικές τους.

Η Γαλλία εξακολουθεί να έχει αξιοζήλευτα πλεονεκτήματα: εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, υποδομές παγκόσμιας κλάσης και μια βαθιά βιομηχανική βάση. Αλλά χωρίς πολιτικούς ηγέτες που είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν πιο έξυπνα και να πουν στους πολίτες τους τις σκληρές αλήθειες, κινδυνεύει να γίνει ένα σημαντικό εμπόδιο για την Ευρώπη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ριάνα: Πώς έχασε το αστρονομικό ποσό των 36 εκατ. δολαρίων

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στο Champions League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό εργοστάσιο χημικών με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow - Βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault: 4 E-Tech Electric Van, ηλεκτρική πρακτικότητα με γαλλική υπογραφή

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Καλέση: Η πιο στενή του συνεργάτιδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - «Θ' ανταμωθούμε μια τρελή πρωτομαγιά»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: «H κρίση της Γαλλίας δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μακρόν, είναι πρόβλημα της Ευρώπης»

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αγχωτική νίκη για Θάντερ μετά τα… δαχτυλίδια - Οι Ουόριορς επικράτησαν του… Ντόντσιτς

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του και τράπηκε σε φυγή

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έκκληση ΗΑΕ για αποφυγή των μαξιμαλιστικών απόψεων στα παλαιστινιακά ζητήματα - «Η άμεση αντιπαράθεση δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Ντροπή, την Κυριακή γιατί αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν;» – Χαμός στα social media για το περιπολικό που έγινε «ταξί» της Βανδή

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

09:32ΥΓΕΙΑ

Γυναίκα με πολλαπλές προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι όταν «αλλάζει» μεταξύ τους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ