Άδειες οδήγησης στα 17, σε smartphone, νέες εξετάσεις και ιατρικοί έλεγχοι: Τι αλλάζει στην Ευρώπη

Αυστηρότεροι ιατρικοί έλεγχοι, αυστηρότεροι κανόνες για τους νέους οδηγούς και αλλαγές στη θεωρητική εξέταση περιλαμβάνονται στην νέα πραγματικότητα για τις ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης.

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα ξεκινά με πολλές άλλες καινοτομίες, όπως η ψηφιακή άδεια οδήγησης και η μείωση της ηλικίας οδήγησης .

Η αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης εγκρίθηκε οριστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθες Τρίτη 21 Οκτωβρίου, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ τον περασμένο Μάρτιο.

Τα νέα όρια ηλικίας για τις άδειες οδήγησης κατηγορίας Β και τις επαγγελματικές άδειες

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης, με διατάξεις για τους αρχάριους οδηγούς, την ψηφιακή άδεια οδήγησης και την αφαίρεση διπλώματος: https://t.co/IOJ5lQ0R9V pic.twitter.com/ltl9fu5gpN — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιo (@Europarl_EL) October 21, 2025

Η πρώτη σημαντική αλλαγή που εισήγαγε ο κανονισμός της ΕΕ είναι η μείωση του ορίου ηλικίας για την άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, η οποία μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 17 ετών. Οι ανήλικοι, ωστόσο, θα μπορούν να οδηγούν μόνο εάν συνοδεύονται από έμπειρο οδηγό.

Αυτά δεν είναι τα μόνα καλά νέα για τους νέους. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, οι επαγγελματικές άδειες οδήγησης φορτηγών θα είναι διαθέσιμες από την ηλικία των 18 ετών και για την οδήγηση λεωφορείων από την ηλικία των 21 ετών. Αυτή η απόφαση ανοίγει ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά προκαλεί σημαντική ανησυχία στους επαγγελματικούς συλλόγους, οι οποίοι επιμένουν στην ανάγκη για στοχευμένη εκπαίδευση.

Τι αλλάζει για τους νέους, από τις εξετάσεις οδήγησης έως την δοκιμαστική περίοδο

Ωστόσο, αυτά τα ανοίγματα για τους νεότερους οδηγούς αντισταθμίζονται από αυστηρότερους κανονισμούς . Έχουν εισαχθεί νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης για όσους επιχειρούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης. Η θεωρητική εξέταση θα περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις σχετικά με τα τυφλά σημεία, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, την απόσπαση της προσοχής από το κινητό τηλέφωνο και τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου (πεζούς, ποδηλάτες). Επιπλέον, όλοι οι νέοι οδηγοί θα υποβληθούν σε διετή δοκιμαστική περίοδο, με αυστηρότερους κανόνες σχετικά με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Η νέα άδεια οδήγησης: μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά περισσότεροι ιατρικοί έλεγχοι

Η διάρκεια των αδειών οδήγησης αλλάζει επίσης: τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τις μοτοσικλέτες, θα ισχύουν για 15 χρόνια , η οποία μπορεί να μειωθεί σε 10 χρόνια από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι άδειες που χρησιμεύουν ως έγγραφα ταυτότητας και αυτές για φορτηγά και λεωφορεία θα έχουν μικρότερη διάρκεια , η οποία θα απαιτεί ανανέωση κάθε πέντε χρόνια.

Πάντως, πριν από την ανανέωση της άδειάς τους, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να υποβληθούν σε νέες ειδικές καρδιαγγειακές και οφθαλμολογικές εξετάσεις για να επαληθευτεί η ικανότητά τους για οδήγηση. Όπως πάντα, τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν στη συνέχεια για ποιες κατηγορίες οχημάτων θα συνεχίσει να ισχύει αυτός ο κανόνας.

Η άδεια οδήγησης φτάνει στο smartphone

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει επιτέλους μια ψηφιακή άδεια οδήγησης , την οποία θα μπορεί να βλέπει και να χρησιμοποιεί σε κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι το πρότυπο που επιθυμούν οι Βρυξέλλες, μεταξύ άλλων για να περιορίσουν την περιττή χρήση πλαστικού. Η έξυπνη έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε τυποποιημένη μορφή σε όλη την ΕΕ εντός του ευρωπαϊκού ψηφιακού πορτοφολιού. Η φυσική έκδοση του εγγράφου θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη σε όποιον το ζητήσει.

Καταστολή των αφαιρέσεων αδειών οδήγησης στην ΕΕ

Μια τελευταία καινοτομία αφορά την αναγνώριση αποφάσεων που αφορούν τις άδειες οδήγησης , όπως αυτές που αφορούν την ανάκληση ή την αναστολή τους. Από τώρα και στο εξής, οι κυρώσεις και οι ποινές που επιβάλλονται από ένα κράτος μέλος θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η απλή διέλευση των συνόρων δεν θα είναι αρκετή για να μπορέσει κανείς να επιστρέψει με ασφάλεια στο τιμόνι.

Διαβάστε επίσης