Άδειες οδήγησης στα 17, σε smartphone, νέες εξετάσεις και ιατρικοί έλεγχοι: Τι αλλάζει στην Ευρώπη

 Η ισχύς του εγγράφου θα παραταθεί στα 15 χρόνια, αλλά η αναστολή του θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Άδειες οδήγησης στα 17, σε smartphone, νέες εξετάσεις και ιατρικοί έλεγχοι: Τι αλλάζει στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυστηρότεροι ιατρικοί έλεγχοι, αυστηρότεροι κανόνες για τους νέους οδηγούς και αλλαγές στη θεωρητική εξέταση περιλαμβάνονται στην νέα πραγματικότητα για τις ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης.

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα ξεκινά με πολλές άλλες καινοτομίες, όπως η ψηφιακή άδεια οδήγησης και η μείωση της ηλικίας οδήγησης .

Η αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης εγκρίθηκε οριστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθες Τρίτη 21 Οκτωβρίου, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ τον περασμένο Μάρτιο.

Τα νέα όρια ηλικίας για τις άδειες οδήγησης κατηγορίας Β και τις επαγγελματικές άδειες

Η πρώτη σημαντική αλλαγή που εισήγαγε ο κανονισμός της ΕΕ είναι η μείωση του ορίου ηλικίας για την άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, η οποία μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 17 ετών. Οι ανήλικοι, ωστόσο, θα μπορούν να οδηγούν μόνο εάν συνοδεύονται από έμπειρο οδηγό.

Αυτά δεν είναι τα μόνα καλά νέα για τους νέους. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, οι επαγγελματικές άδειες οδήγησης φορτηγών θα είναι διαθέσιμες από την ηλικία των 18 ετών και για την οδήγηση λεωφορείων από την ηλικία των 21 ετών. Αυτή η απόφαση ανοίγει ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά προκαλεί σημαντική ανησυχία στους επαγγελματικούς συλλόγους, οι οποίοι επιμένουν στην ανάγκη για στοχευμένη εκπαίδευση.

Τι αλλάζει για τους νέους, από τις εξετάσεις οδήγησης έως την δοκιμαστική περίοδο

Ωστόσο, αυτά τα ανοίγματα για τους νεότερους οδηγούς αντισταθμίζονται από αυστηρότερους κανονισμούς . Έχουν εισαχθεί νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης για όσους επιχειρούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης. Η θεωρητική εξέταση θα περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις σχετικά με τα τυφλά σημεία, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, την απόσπαση της προσοχής από το κινητό τηλέφωνο και τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου (πεζούς, ποδηλάτες). Επιπλέον, όλοι οι νέοι οδηγοί θα υποβληθούν σε διετή δοκιμαστική περίοδο, με αυστηρότερους κανόνες σχετικά με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Η νέα άδεια οδήγησης: μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά περισσότεροι ιατρικοί έλεγχοι

Η διάρκεια των αδειών οδήγησης αλλάζει επίσης: τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τις μοτοσικλέτες, θα ισχύουν για 15 χρόνια , η οποία μπορεί να μειωθεί σε 10 χρόνια από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι άδειες που χρησιμεύουν ως έγγραφα ταυτότητας και αυτές για φορτηγά και λεωφορεία θα έχουν μικρότερη διάρκεια , η οποία θα απαιτεί ανανέωση κάθε πέντε χρόνια.

Πάντως, πριν από την ανανέωση της άδειάς τους, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να υποβληθούν σε νέες ειδικές καρδιαγγειακές και οφθαλμολογικές εξετάσεις για να επαληθευτεί η ικανότητά τους για οδήγηση. Όπως πάντα, τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν στη συνέχεια για ποιες κατηγορίες οχημάτων θα συνεχίσει να ισχύει αυτός ο κανόνας.

Η άδεια οδήγησης φτάνει στο smartphone

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει επιτέλους μια ψηφιακή άδεια οδήγησης , την οποία θα μπορεί να βλέπει και να χρησιμοποιεί σε κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι το πρότυπο που επιθυμούν οι Βρυξέλλες, μεταξύ άλλων για να περιορίσουν την περιττή χρήση πλαστικού. Η έξυπνη έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε τυποποιημένη μορφή σε όλη την ΕΕ εντός του ευρωπαϊκού ψηφιακού πορτοφολιού. Η φυσική έκδοση του εγγράφου θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη σε όποιον το ζητήσει.

Καταστολή των αφαιρέσεων αδειών οδήγησης στην ΕΕ

Μια τελευταία καινοτομία αφορά την αναγνώριση αποφάσεων που αφορούν τις άδειες οδήγησης , όπως αυτές που αφορούν την ανάκληση ή την αναστολή τους. Από τώρα και στο εξής, οι κυρώσεις και οι ποινές που επιβάλλονται από ένα κράτος μέλος θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η απλή διέλευση των συνόρων δεν θα είναι αρκετή για να μπορέσει κανείς να επιστρέψει με ασφάλεια στο τιμόνι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΚΟΣΜΟΣ

Βανς από το Ισραήλ: «Δεν θέλουμε προτεκτοράτο» - «Πολύ δύσκολη» η αποστολή αφοπλισμού της Χαμάς

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχείς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Πάνω από 200 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιδρομή του στρατού της Δαμασκού σε καταυλισμό Γάλλων τζιχαντιστών - Ο αρχηγός τους απήγαγε ένα κορίτσι

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο έκανε μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα βγαίνουν, οι ημερομηνίες λήξεώς τους

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι - Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία

13:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκοτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι χάνουν το μέτρημα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τι θα γίνει με τα ανυπολόγιστης αξίας κλοπιμαία; Πώληση «σε κομμάτια», λύτρα, πολιτική πράξη ή κάτι άλλο - Τα παραδείγματα του παρελθόντος

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά τα παπούτσια κάνουν θραύση στον κόσμο της Wall Street – Τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

13:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειοψηφία των Αμερικανών - Δημοσκόπηση

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή που τα «κόκκινα ξωτικά» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό

13:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ προς ΑΣ: «Δεv είστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε σίγουροι, ούτε γρήγοροι»

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια Λαμίας - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Γιατί ο Τραμπ τα κατάφερε στη Γάζα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Πούτιν στην Ουκρανία»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο - Επτά νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε όλη τη χώρα

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ