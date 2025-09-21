Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται – Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν τώρα

Πώς γίνεται η διαδικασία ανανέωσης διπλώματος

Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται – Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν τώρα
Στις 19 Ιανουαρίου 2033, καταργούνται οριστικά τα παλιά χάρτινα διπλώματα οδήγησης και αντικαθίστανται από το νέο δίπλωμα σε μορφή κάρτας. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά ανά ηλικία και κατηγορία οχήματος.

Τα βασικά στοιχεία

– Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των παλιών χάρτινων διπλωμάτων μέχρι 19/01/2033.

– Αίτηση μέσω gov.gr.

– Ιατρικές εξετάσεις: Όπως προβλέπεται για την ηλικία σας ή / και την κατηγορία οχήματος.

– Στα 65 έτη: Υποχρεωτική αντικατάσταση αν έχετε ακόμη το παλιό δίπλωμα· ανανέωση κάθε 3 χρόνια.

– Μετά τα 80 έτη: Επανέλεγχος κάθε 2 χρόνια από παθολόγο, οφθαλμίατρο και επιπλέον ειδικότητες (π.χ. ωτορινολαρυγγολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο).

– Προσθήκη νέας κατηγορίας (π.χ. μοτοσυκλέτα): Παραδίδετε το παλιό και εκδίδετε νέο ενιαίο δίπλωμα κάρτας, που συγκεντρώνει όλες τις κατηγορίες σας.

Ποιοι πρέπει να αλλάξουν δίπλωμα τώρα

– Όλοι οι οδηγοί που κατέχουν παλιό, χάρτινο έντυπο.

– Όσοι συμπληρώνουν τα 65, εφόσον διατηρούν ακόμη το παλιό έντυπο.

– Όσοι θέλουν να προσθέσουν κατηγορία (π.χ. Α, C, D): η μετάβαση στο νέο πλαστικό δίπλωμα είναι υποχρεωτική.

Πώς γίνεται η διαδικασία

– Σύνδεση στο gov.gr με κωδικούς TaxisNet.

– Επιλογή της υπηρεσίας έκδοσης / ανανέωσης άδειας οδήγησης.

– Ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με την ηλικία και την κατηγορία οχήματος.

– Καταχώριση δικαιολογητικών και ολοκλήρωση της αίτησης.

– Παραλαβή του νέου διπλώματος σε μορφή κάρτας.

Σημαντικό: Οι απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες και τα βήματα μπορεί να διαφοροποιούνται ανά κατηγορία. Να ελέγξετε την τρέχουσα οδηγία στην πλατφόρμα πριν αρχίσετε.

