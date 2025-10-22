Έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους: Μοιράζουν κράνη σε όποιον γράφουν για… παράβαση

Στο ένα χέρι το κράνος και στο άλλο το… κατσαβίδι βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και άλλων περιοχών ανά την επικράτεια σήμερα (22/10).

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb, πολίτες που κυκλοφορούν χωρίς κράνος δέχονται σήμα να σταματήσουν ώστε να τούς επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο, όμως, δεν φεύγουν με «άδεια χέρια» όπως θα συνέβαινε συνήθως.

Αντιθέτως, αξιωματικοί της Τροχαίας τούς δίνουν ένα κράνος ώστε οι επόμενες διαδρομές τους να είναι ασφαλείς.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και της εκστρατείας «Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους».

Τα σημεία όπου βρίσκονται άνθρωποι της Τροχαίας στην Αθήνα, είναι:

– Παλαιά Βουλή.

– Πλατεία Ιλίου (Ίλιον).

– Λεωφόρος Μεσογείων.

– Οδός Ξανθίππου, έναντι της οδού Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου θα διανεμηθούν δωρεάν κράνη και από την Τροχαία Ξάνθης σε οδηγούς μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, ενώ, αυτή η πρωτοβουλία έγινε πράξη και στη Ζάκυνθο.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει βαριές «καμπάνες» για οδήγηση χωρίς κράνος

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν ένας οδηγός εντοπιστεί χωρίς κράνος του βεβαιώνεται το πρόστιμο των 350€ και του αφαιρείται το δίπλωμα για 1 μήνα. Όταν ο συνεπιβάτης δεν φοράει κράνος, τότε πρέπει να πληρώσει 350€, επιβαρύνεται όμως και ο οδηγός με το ίδιο πρόστιμο, ακόμη κι αν αυτός φοράει.

Όμως, στην πρώτη υποτροπή ο κατ’ επανάληψη παραβάτης θα είναι αντιμέτωπος με πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 6 μήνες, ποινές που διπλασιάζονται σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής.