Νέος ΚΟΚ: Βαριές «Καμπάνες» για οδήγηση χωρίς κράνος - Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.000 παραβάσεις

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας φέρνει αυστηρότερα πρόστιμα για όσους οδηγούν ή επιβαίνουν σε δίκυκλα χωρίς κράνος, καθώς η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζεται δυναμικά.

Μόνο την 14η εβδομάδα της δράσης, από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 20.000 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν πάνω από 2.000 παραβάσεις σε όλη τη χώρα με την Αττική, τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη να καταγράφουν τις περισσότερες.

Σύμφωνα με τον νέο Κ.Ο.Κ., το πρόστιμο για οδηγούς και επιβάτες δικύκλων χωρίς κράνος φτάνει τα 350 ευρώ, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για 30 ημέρες. Για τα ηλεκτρικά πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.) προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές γίνονται ακόμη πιο αυστηρές.

Η εκστρατεία, όπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ., δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας και στην προστασία της ζωής των οδηγών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης, όπως στο Κιάτο, όπου αστυνομικοί μοίρασαν δωρεάν προστατευτικά κράνη σε πολίτες.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

Στην Αττική καταγράφηκαν 595 παραβάσεις, στα Ιόνια Νησιά 263, στην Κρήτη 256, στο Νότιο Αιγαίο 208, στη Δυτική Ελλάδα 137, στη Θεσσαλία 118, στην Πελοπόννησο 90, στην Κεντρική Μακεδονία 83, στη Θεσσαλονίκη 75, στη Στερεά Ελλάδα 57, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 45, στην Ήπειρο 41, στο Βόρειο Αιγαίο 29 και στη Δυτική Μακεδονία 4.

Επισημαίνεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Διαβάστε επίσης