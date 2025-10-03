Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 150 ευρώ αν δεν είναι τα ψώνια στο πορτ μπαγκάζ!

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να έχει ήδη ξεκινήσει, αξίζει να επισημανθούν τα αυστηρότερα πρόστιμα που αφορούν παραβάσεις που παλαιότερα θεωρούνταν ασήμαντες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην παράτυπη μεταφορά φορτίου εντός του οχήματος, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση αγορών από το σούπερ μάρκετ σε μη ασφαλή σημεία της καμπίνας.

Πολλοί οδηγοί συνηθίζουν να αφήνουν σακούλες ή άλλα αντικείμενα στο πίσω κάθισμα ή στο δάπεδο του αυτοκινήτου αντί για το πορτ-παγκάζ. Ωστόσο, αυτή η πρακτική πλέον θεωρείται επικίνδυνη και επισύρει πρόστιμο, καθώς σε περίπτωση σύγκρουσης τα αντικείμενα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε επικίνδυνα «όπλα» που απειλούν την ασφάλεια των επιβατών.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του κινδύνου, αρκεί να σκεφτούμε πως μια συσκευασία300 γραμμαρίων, όπως ένα βαζάκι μαρμελάδας, σε σύγκρουση με ταχύτητα 60 χλμ./ώρα αποδίδει φαινομενικό βάρος περίπου 19 κιλών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μικρά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς σε ένα ατύχημα.

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο36 του νέου ΚΟΚ, τα αντικείμενα που μεταφέρονται εντός του αυτοκινήτου δεν πρέπει να επηρεάζουν την ορατότητα του οδηγού, να εμποδίζουν την οδήγηση ή να αλλοιώνουν τη σταθερότητα του οχήματος. Η παράβαση αυτή εντάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τα 80 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.