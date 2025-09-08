Νέος Κ.Ο.Κ.: Ξεπέρασαν τις 2.800 παραβάσεις - Οδηγοί δικύκλων και επιβάτες δεν φορούσαν κράνος

Αυστηροί έλεγχοι κατά τη 10η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Νέος Κ.Ο.Κ.: Ξεπέρασαν τις 2.800 παραβάσεις - Οδηγοί δικύκλων και επιβάτες δεν φορούσαν κράνος

Έλεγχος, από αστυνομικούς της Τροχαίας, για την χρήση κράνους σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων σε δρόμο της Αθήνας

Για δέκατη εβδομάδα συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Κατά τη δέκατη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (1 – 7/9/2025) πραγματοποιήθηκαν 23.507 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.471 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες 76 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 330 παραβάσεις σε επιβάτες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

  • 842 στην Αττική,
  • 338 στα Ιόνια Νησιά,
  • 248 στη Δυτική Ελλάδα,
  • 221 στην Κρήτη,
  • 229 στη Θεσσαλονίκη,
  • 215 στην Κεντρική Μακεδονία,
  • 180 στην Πελοπόννησο
  • 122 στο Νότιο Αιγαίο,
  • 112 στη Θεσσαλία,
  • 83 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • 71 στο Βόρειο Αιγαίο,
  • 66 στην Ήπειρο,
  • 51 στη Στερεά Ελλάδα και
  • 23 στη Δυτική Μακεδονία

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

