Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

Από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) φέρνει αυστηρότερες ποινές και τσουχτερά πρόστιμα, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους.

Ο νόμος, που ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν από τρεις μήνες, εισάγει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων, βάζοντας στο στόχαστρο τις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδίασε τον νέο Κ.Ο.Κ. με γνώμονα την αρχή ότι η επανάληψη μιας παράβασης θα επιφέρει προοδευτικά βαρύτερες συνέπειες. Έτσι, τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν πλέον από 350 ευρώ και μπορούν να εκτοξευθούν έως και τις 8.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης. Με τη φιλοσοφία «η εμπειρία διδάσκει», ο νέος κώδικας στοχεύει να βάλει φρένο στην αλόγιστη οδηγική συμπεριφορά, προστατεύοντας οδηγούς και πεζούς.

Κυρώσεις Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Χρήση Κινητού Τηλεφώνου

Αρχική παράβαση : Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 1 μήνα.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 6 μήνες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.

Με ατύχημα:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.

Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη. 2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 8 έτη.

Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 290Α Π.Κ.):

Βαριά σωματική βλάβη/ζημιά σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Κάθειρξη έως 10 έτη.

Θανατηφόρο ατύχημα: Κάθειρξη 10-20 έτη.

Θάνατος πολλών: Ισόβια κάθειρξη.

Μη Χρήση Κράνους

Αρχική παράβαση : Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 1 μήνα.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 6 μήνες.

2η υποτροπή : Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 12 μήνες.

Συνεπιβάτης χωρίς κράνος: Πρόστιμο 350€ (οδηγός & συνεπιβάτης).

Μη Χρήση Ζώνης

Αρχική παράβαση : Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 1 μήνα.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 6 μήνες.

2η υποτροπή : Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 12 μήνες.

Συνοδηγός χωρίς ζώνη: Πρόστιμο 150€ (οδηγός & συνοδηγός).

Οδήγηση υπό Επήρεια Αλκοόλ

0,5-1,1 g/l : Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 1 μήνα.

0,8-1,1 g/l : Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 3 μήνες.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 6 μήνες.

2η υποτροπή : Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.

>1,1 g/l : Πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση άδειας & πινακίδων 180 ημέρες, φυλάκιση 2 μήνες-5 έτη. 1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 7 έτη. 2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 10 έτη.

Με ατύχημα (άρθρο 290Α Π.Κ.): Βαριά σωματική βλάβη/ζημιά: Κάθειρξη έως 10 έτη. Θανατηφόρο ατύχημα: Κάθειρξη 10-20 έτη. Θάνατος πολλών: Ισόβια.



Παραβίαση Ορίου Ταχύτητας

Αρχική παράβαση : Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες.

2η υποτροπή : Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.

Κόντρες (>200 χλμ/ώρα) : Αρχική: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος. 1η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 2 έτη. 2η υποτροπή: Πρόστιμο 8.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.

Με ατύχημα (άρθρο 290Α Π.Κ.): Κυρώσεις όπως παραπάνω.

Παραβίαση Σηματοδότη

Αρχική παράβαση : Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.

Παραβίαση STOP

Χωρίς ατύχημα : Αρχική: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 30 ημέρες. 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες. 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.

Με ατύχημα : Αρχική: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες. 1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη. 2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 8 έτη.

Ποινικές κυρώσεις: Φυλάκιση έως 10 έτη, 10-30 έτη, ή ισόβια (ανάλογα το αποτέλεσμα).

Οδήγηση Χωρίς Δίπλωμα

Αρχική παράβαση : Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.

2η υποτροπή : Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 8 έτη.

Με επικίνδυνη οδήγηση: Ποινές φυλάκισης βάσει Ποινικού Κώδικα.

Παρακώλυση Κίνησης Σιδηροδρόμων

Αρχική παράβαση : Πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.

2η υποτροπή : Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 8 έτη.

Με ατύχημα (άρθρο 291 Π.Κ.): Κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια.

Παρακώλυση Δημόσιας Συγκοινωνίας

Παράνομη στάση/στάθμευση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 70 ημέρες.

Ταξί σε Λεωφορειολωρίδες

Παράβαση : Πρόστιμο 150€ (χωρίς αφαίρεση άδειας).

Εξαιρέσεις: Επιβίβαση/αποβίβαση, νυχτερινές ώρες, ταξί μηδενικών ρύπων, οχήματα ΑμεΑ.

Παρκάρισμα σε Θέση ΑμεΑ

Αρχική παράβαση : Πρόστιμο 150€, αφαίρεση άδειας & πινακίδων 60 ημέρες, απομάκρυνση οχήματος.

1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.

