Κεντρική Μακεδονία: 940 παραβάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν από χθες, Παρασκευή μέχρι σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Οι δράσεις είχαν στόχο την πρόληψη των κλοπών και των διαρρήξεων, την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, τον εντοπισμός φυγόποινων, τη σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν 2.820 έλεγχοι οχημάτων και 3.318 έλεγχοι ατόμων.

Συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, εκ των οποίων 3 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και 4 άτομα για λοιπά αδικήματα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν και 940 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης