Κέρκυρα: Σύλληψη 22χρονου τουρίστα που οδηγούσε μεθυσμένος

Συνελήφθη, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 9 Αυγούστου 2025, στην περιοχή του Ύψου Κέρκυρας , από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας ,22χρονος αλλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο υπό την επήρεια μέθης.

