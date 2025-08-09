Κέρκυρα: Σύλληψη 22χρονου τουρίστα που οδηγούσε μεθυσμένος
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνελήφθη, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 9 Αυγούστου 2025, στην περιοχή του Ύψου Κέρκυρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας ,22χρονος αλλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο υπό την επήρεια μέθης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:50 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κεντρική Μακεδονία: 940 παραβάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα
20:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική: 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
20:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Σύλληψη 22χρονου τουρίστα που οδηγούσε μεθυσμένος
20:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
20:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ