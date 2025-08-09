Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην διασταύρωση των οδών Ιεροθέου και Μαιζώνος στην Πάτρα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο δικυκλιστής ο οποίος έδειχνε να πονά αρκετά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

Έρευνες για τις συνθήκες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

