Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δικυκλιστή
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην διασταύρωση των οδών Ιεροθέου και Μαιζώνος στην Πάτρα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.
Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο δικυκλιστής ο οποίος έδειχνε να πονά αρκετά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπως αναφέρει το tempo24.gr.
Έρευνες για τις συνθήκες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
