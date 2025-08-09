Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό κοντά στο Νοσοκομείο του Ρίου

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου στη νέα Εθνική Οδό κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα και ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ καθώς ένα άτομο τραυματίστηκε.

Διαβάστε επίσης