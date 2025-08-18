ΚΟΚ: Ποδηλάτης παραβιάζει κόκκινο με τη μία ρόδα στον άερα - Το βίντεο ντοκουμέντο

Ποδηλάτης περνά με κόκκινο με τη μία ρόδα στον αέρα

Δεν έχουν τέλος οι παραβάσεις του ΚΟΚ στους δρόμους. Επαγγελματίας οδηγός, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο του ΣΚΑΪ, πραγματοποιεί παράνομα αναστροφή. Λίγα μέτρα πιο μακριά ένα Ι.Χ. παραβιάζει ένα κόκκινο φανάρι ενώ αναβάτης μηχανής οδηγεί χωρίς κράνος μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο.

Ένα ποδήλατο παραβιάζει το κόκκινο με τη μία ρόδα στον αέρα σε κεντρική διασταύρωση ενώ ένα πατίνι με δύο αναβάτες χωρίς κράνος κινείται ανενόχλητο πίσω από περιπολικό.

Αυτές οι εικόνες έλαβαν χώρα στην Καλλιθέα μέσα σε λίγη ώρα.